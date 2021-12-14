الحساوي نال جائزة شخصية العام والعيسى تحصد «نجوم العلاقات العامة»

مال وأعمال

حصل امين عام اتحاد مصارف الكويت ورئيس تحرير مجلة المصارف د. حمد الحساوي على جائزة شخصية العام خلال حفل التكريم الذي نظمه الملتقى الاعلامي العربي لجائزة الكويت للابداع في نسخته التاسعة.

وقد جاء تكريم الأمين العام لتميزه في خلق علاقة متوازنة وتعزيز التنسيق بين البنوك ومؤسسات الدولة المختلفة من وزارات وهيئات حكومية وتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص، بالاضافة الى العلاقة المباشرة والمتميزة مع بنك الكويت المركزي، وكذلك لبصمته الواضحة في ادارة اعمال الاتحاد مدعوماً بتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الادارة وللدور المهم الذي لعبه خلال جائحة كورونا اذ برزت مصارف الكويت في المساهمة الفعالة وفي قيامها بدورها الوطني داعمة كل اجهزة الدولة.

كما حصلت مديرة العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت شيخه العيسى على جائزة نجوم العلاقات العامة لجهودها في تعزيز مكانة البنوك الكويتية وابراز دورها الوطني والمجتمعي والاقتصادي، كما حصل على نفس الجائزة يوسف الرويح نائب قطاع الاعلام والتسويق والعلاقات العامة من «بيتك» وأيضاً حصلت نجلاء العيسى نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد لبنك الخليج على جائزة التميز في استراتيجيات التسويق.

