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مال وأعمال

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صندوق النَّقد العربي وقَّع مذكرة تفاهم مع «ماستركارد»


أعلن صندوق النقد العربي عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة ماستركارد تقوم بموجبها كل من ماستركارد ومنصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بالعمل على تحقيق الترابط التوافقي الإستراتيجي بين أنظمة الدفع التابعة لهما، بما يعزز نمو وكفاءة تنفيذ المدفوعات عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية. يعزز قيام منصة «بنى» للمدفوعات العربية وماستركارد في وضع أسس متينة للشراكة والترابط التوافقي بينهما، من قدرة الطرفين على توظيف إمكاناتهما والاستفادة من بنية التقنية المتطورة والمرونة التي تمتاز بها أنظمة الدفع لديهما، لمنح المؤسسات المشاركة قنوات تمتاز بالأمان والكفاءة وتمكن مستخدميها من تعزيز حضورهم في قطاع المدفوعات. تتوافق المبادرة المشتركة لكل من «بنى» وماستركارد مع تطلعاتهما الاستراتيجية الهادفة نحو تعزيز الشمول المالي ومواكبة متطلبات الأفراد والشركات للحصول على حلول موثوقة ومتطورة في مجال المدفوعات. كذلك، يشكل الترابط التوافقي بين نظامي «بنى» وماستركارد دليلاً على جهودهما الهامة للمساهمة إيجاباً في الجهود الدولية الهادفة إلى تحسين كفاءة وفعالية المدفوعات عبر الحدود.


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