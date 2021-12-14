وزارة النفط أطلقت جائزة «النفط تبتكر»

النفط و الغاز

تأكيداً على ريادتها وتميزها في دعم الابتكار والمبتكرين، اطلقت وزارة النفط ممثلة في ادارة العلاقات العامة جائزة «النفط تبتكر»، والتي تهدف الى ابتكار افكار بناءة جديدة لتطوير العمل داخل الوزارة في جميع مجالات العمل.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان الجائزة التي اطلقتها الوزارة مؤخراً تهدف لاكتشاف الأفكار الجديدة لدى العاملين داخل الوزارة في ابتكار برامج ومشاريع من شأنها تسهيل الأعمال وترسيخ ثقافة الابتكار ونشرها لمواجهة التحديات التي تواجه مسيرة العمل.

وقالت مديرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، ان وزارة النفط تتبنى الابتكار منهجاً وأسلوب عمل في مختلف المجالات، تجسيداً للتوجيهات السامية نحو تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 والاهتمام بالابتكار والعنصر الوطني باعتباره اساس التقدم والازدهار.

وذكرت ان وزارة النفط اخذت على عاتقها تشجيع الموظفين لديها في توظيف الابتكارات والأفكار الخلاقة لتحسين دورة العمل داخل الوزارة، وتعزيز وعي الأفراد بأهمية الابتكار وأثره في واقعهم ومستقبلهم، وطرح ابتكارات وأفكار ابداعية تقوم على التجربة لايجاد حلول واقعية ذات فاعلية تدعم مسيرة التنمية في الدولة وترسخ من مكانة دولة الكويت في دعم الأفكار الخلاقة.

وقالت ان جائحة «كورونا» اسهمت في ترسيخ القناعة بأهمية تعزيز قدرات الموظفين في مجالات الابتكار لتطوير حلول استباقية لمختلف المشاكل والتحديات التي تواجه بيئة العمل.

فئات الجائزة

وعن فئات المستهدفين في الجائزة قالت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح ان الجائزة تستهدف العاملين في وزارة النفط من مختلف الادارات والقطاعات والبرامج الهندسية والادارية والمالية والاقتصادية والقانونية ونظم المعلومات والعلاقات العامة والاعلام.

وحول شروط الجائزة اشارت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح الى ان وزارة النفط اشترطت في ان يكون المتقدم موظفاً بوزارة النفط وأن تكون المشاركة لموظف او مجموعة من الموظفين ولا يجوز التقدم بأكثر من مشاركة واحدة لكل متقدم، مشيرة الى انه سيتم توزيع جوائز للثلاثة مراكز الأولى من الشركات الراعية والحصول على شهادات تقدير.

