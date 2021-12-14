«البترول» تحصل على شهادة «الأيزو» لإدارة المخاطر

النفط و الغاز

أعلنت مؤسسة البترول ممثلة في دائرة ادارة المخاطر حصولها على شهادة الايزو في ادارة المخاطر ISO 31000 - 2018 يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021 كأول مؤسسة على مستوى الشرق الأوسط تحظى بهذه الشهادة.

حضر التكريم كل من الرئيس التنفيذي بالوكالة والعضو المنتدب للتخطيط والمالية وفاء الزعابي ونائب العضو المنتدب للمالية اريج البحر ومدير ادارة المخاطر بدر الشميمري مع خالد حمد حكمت يسيم تان ممثلي شركة. Bureau Veritas.

ولقد اوضحت مؤسسة البترول في بيان صحافي لها انها تعتبر من اوائل الشركات النفطية في منطقة الشرق الأوسط التي سعت الى تطبيق نظام ادارة المخاطر الشاملة (ERM) منذ عام 2006 حيث قامت بالتعاون مع الشركات المتخصصة باستحداث سياسة واطار عمل لادارة المخاطر الشاملة وتعميمه على الشركات التابعة، ومن ثم تطويره ليكون اداة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والرأسمالية.

ولقد امضت الشركة المدققة (Bureau Veritas) مدة اسبوعين لفحص النظام تخللها عقد ورش عمل من حيث التطبيق والفعالية وكذلك التحديثات التي اجريت على النظام من تكنولوجيا المعلومات وسجل المخاطر وتقارير المخاطر الرئيسة وثقافة الموظفين بادارة المخاطر.

