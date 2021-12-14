انحسار «أوميكرون» ارتفع بالنفط

النفط و الغاز

ارتفعت اسعار النفط، مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير اوميكرون المتحور من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 53 سنتا، او 0.7 في المئة، الى 75.68 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الأميركي 69 سنتا، او 1.0 في المئة الى 72.36 دولارا للبرميل، بعد ان حقق زيادة واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المئة الأسبوع الماضي، في اول مكسب اسبوعي لهما منذ سبعة اسابيع.

واستعاد الخامان اكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي اوميكرون في 25 نوفمبر.

