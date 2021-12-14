«الخدمات البحرية»: نظام متكامل للإنذار المبكر بالمواقع النفطية

النفط و الغاز

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات والخدمات البحرية المهندس علي دغيم الشمري على ضرورة تحديث اساليب وطرق العمل بصفة دورية وضرورة التحول الرقمي،خصوصا في مجال الامن والصحة والسلامة، حيث يواجه العالم تحديات جديدة يجب ان تواكبها تكنولوجيا رقمية متطورة.

واضاف الشمري على هامش الندوة التعريفية التي نظمتها شركة المقاولات والخدمات البحرية بالتعاون مع الجمعية الامريكية لمتخصصي السلامة بالتعاون مع شركة بلاك لاين الكندية، ان الشركة قدمت جهازاً جديداً للعاملين في القطاع النفطي يعمل على تكثيف اجراءات السلامة، خصوصا في اوقات العمل داخل مواقع العمل البعيدة والحقول ومنشاءات استخراج النفط والغاز.

وأفاد من منطلق ان صحة وسلامة العاملين في المنشآت النفطية، قامت بلاك لاين بربط مواقع وقراءات كواشف الغاز الشخصية المحمولة وأيضا الثابتة،بالسحابة الخاصة بوحدة المراقبة والتحكم واعطاء نتائج لحظية لكل البيانات المطلوبة لتحقيق الهدف.

وأشارالى ان نظام الانذار الجديد يتميز بسرعة الكشف عن الغازات، بالاضافة الى الانذار المبكر عن حالة العامل في مواقع العمل حال تعرضة للخطر، موضحا انه يكشف عن الغازات السامة المحيطة بالعامل ويتصل مباشرة بتحكم مركزي للشركة.

ولفت الى ان النظام الجديد يدخل لأول مرة السوق الكويتي عن طريق شركة الخدمات والمقاولات البحرية، موضحا ان النظام يمر حاليا في مرحلة الاختبارات لدى بعض لشركات التابعة لمؤسسة البترول حتي يتم السماح لها بالاستخدام في تلك الشركات، مؤكدا انها تعد تكنولوجيا رقمية جديدة لم يسبق طرحها من قبل اي علامة تجارية مماثلة في السوق المحلي.

وأشار الى ان هذا النظام يقدم من خلال جهاز واحد تكنولوجيا رقمية متعددة الأغراض بتجميع عدد من الاجهزة في جهاز واحد وهي التتبع وكاشف الغاز والتواصل مع حاملي الجهاز للطوارئ، موضحا ان النظام الجديد له القدرة على تحمل درجات عالية المخاطر والحرارة والامطار ويتواصل مباشرة مع القمر الصناعي.

