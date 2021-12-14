خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى %5.5 من %5.6 في 2021

النفط و الغاز

رفعت «اوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022 لكنها تركت توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير قائلة ان متحور اوميكرون من فيروس كورونا سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري انها تتوقع ان يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.

هذا وخفضت اوبك توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 5.5% من 5.6% في 2021، وأبقت على توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2022 دون تغيير عند 4.2%.

وحافظت اوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 5.7 ملايين برميل يوميا في 2021، وأبقت ايضا على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 4.2 ملايين برميل يوميا في 2022.

وبالحديث عن الامدادات، فقد ابقت المنظمة على توقعات النمو من خارج اوبك عند 0.7 مليون برميل يوميا في 2021، وحافظت على توقعات نمو الامدادات من خارج اوبك عند 3.0 ملايين برميل يوميا في 2022.

أما عن الطلب، فقد رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على نفط اوبك بـ 200 الف برميل يوميا في 2021، ورفع توقعات نمو الطلب على نفط اوبك بـ 200 الف برميل يوميا في 2022.

