«Ooredoo الكويت» حازت 3 جوائز ضمن «الكويت للإبداع»

مال وأعمال

تألقت شركة Ooredoo للاتصالات، ضمن جائزة الكويت للإبداع 2021- السنة التاسعة وذلك على هامش فعاليات الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة للملتقى الإعلامي العربي. حيث فازت Ooredoo الكويت بثلاث جوائز مرموقة من فئات مختلفة وهم: جائزة «نجوم العلاقات العامة» والتي حصل عليها مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب، وجائزة «الأعمال الوطنية» لإعلان «كل شبر وملّي» بمناسبة الأعياد الوطنية، بالإضافة إلى فوزها بجائزة «تميز العلامة التجارية».

وانعقد الملتقى السنوي يوم الأحد، الماضي في فندق شيراتون الكويت، برعاية معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري وجامعة الدول العربية والملتقى الإعلامي العربي وبحضور وكيل وزارة الإعلام، منيرة الهويدي، وبرعاية وحضور الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، ماضي الخميس، إلى جانب حضور عدد من كبار الشخصيات ومجموعة من الإعلاميين والفنانين الكبار والمبدعين في مجال الإعلام والإعلان في الكويت ومن الخليج العربي والوطن العربي وعدد من مؤثري ومشاهير السوشيال ميديا.

كما حضر من شركة Ooredoo الكويت كل من: مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب، ومدير العلاقات العامة والاتصالات الداخلية ناظم الغبرا، ومسؤولو وسائل التواصل الاجتماعي عبدالله جريس وقناص الفجي وياسر محمد.

وجاءت جائزة «الأعمال الوطنية» لتُسلط الضوء على المستوى الإبداعي العميق للعمل الغنائي الوطني بعنوان «كل شبر وملّي» والذي أهدته شركة Ooredoo للكويت الغالية احتفالاً بذكرى استقلال الكويت ويوم التحرير. فكان هدية شركة Ooredoo الكويت لشعبها الأبي ووطنها الفتي في أعياده الوطنية -أدامها الله-.

كما وجاءت جائزتا «نجوم العلاقات العامة» و«تميز العلامة التجارية» انعكاساً لاستراتيجية Ooredoo الكويت الناجحة والهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات متميزة تلبي احتياجات وطلبات العملاء المتغيرة وتُرضي اذواقهم المختلفة عن طريق حملات إعلانية مبتكرة وعروض استثنائية.

ويأتي اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم المكونة من خبراء في مجال الإعلام والثقافة والفن وفقًا لأفضل الأعمال الابداعية ذات القيمة. هذا ويهدف الحدث السنوي إلى الاحتفاء وتقدير الأعمال الإبداعية وتمييز إنجازات الأعمال على مستوى الشركات والأفراد.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: «لطالما كانت رؤية Ooredoo الكويت واضحة تهدف من خلالها إلى «إثراء تجربة الأفراد الرقمية»، وها نحن اليوم نأكد التزامنا بعهدنا بمواصلة الابتكار والإبداع والتطور وتعزيز دورنا بالمجتمع وأدائنا في قطاع الاتصالات في الدولة».

وختم الأيوب كلامه، قائلاً: «نحن حتماً سعداء بفوزنا بهذه الجوائز المرموقة التي تدفعنا أكثر لتكثيف جهودنا وتركيزنا ليبقى موجهاً نحو تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع العملاء وأفراد المجتمع». ويذكر بأن الملتقى الإعلامي العربي هو أحد الفعاليات السنوية المهمة في المنطقة، والتي تجمع ممثلين من مختلف القطاعات في مكان واحد للاحتفال بجهودهم الهائلة في الابتكار والإبداع.

