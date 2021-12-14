العريان جدد تحذيره الفيدرالي الأميركي

مال وأعمال

قال كبير المستشارين الاقتصاديين لمجموعة أليانز، محمد العريان، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى التحرك بسرعة لاستعادة السيطرة على التضخم، مستنكراً تأكيد الرئيس جيروم باول السابق بأن زيادات الأسعار هي مجرد قفزة قصيرة الأجل. وأضاف العريان لشبكة «CBS»: «توصيف التضخم بأنه مؤقت- ربما يكون أسوأ دعوة تضخم في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية. نت». وقال: «ينتج عن ذلك احتمال كبير لوقوع خطأ في السياسة». لذلك يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة، بدءاً من هذا الأسبوع، أن يستعيد السيطرة على قصة التضخم وأن يستعيد مصداقيته، وإلا فسيصبح محركاً لتوقعات التضخم الأعلى التي تغذي نفسها». ويرى كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه معالجة مشكلة التضخم إذا كان صادقاً الآن بشأن الأخطاء السابقة. وجدد دعوة صانعي السياسات إلى «تخفيف أقدامهم عن دواسة الوقود» عبر تقليل السيولة التي يضخونها وخفض الدعم لسوق الإسكان. وقال العريان إن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى الحاجة إلى «الضغط بقوة على المكابح» في غضون أشهر قليلة، ما قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود. وقال العريان إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم، وأن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك ستبقى بالقرب من المستويات الحالية لبضعة أشهر.

