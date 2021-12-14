«الكويتية» وقَّعت عقداً مع «Spatial»

مال وأعمال

وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية اخيرا عقداً مع شركة Spatial، وذلك لتوريد معدات وأجهزة تشبيهية للتدريب على طوارئ الأمن والسلامة لأطقم القيادة والرحلات، حيث ستتسلم الخطوط الجوية الكويتية من شركة Spatial معدات تدريب طوارئ لثلاثة أبواب ذات الجسم العريض، ومدرب قمرة القيادة والخاص بتدريب أطقم قيادة الطائرات، بالاضافة الى ترقية جهاز الطوارئ في طائرات الخطوط الجوية الكويتية ايرباص A320neo.

وفي هذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن توقيع عقد مع شركة Spatial المزود الرائد عالمياً لأجهزة محاكاة طاقم الطائرة والتي تعد من أفضل الشركات المتخصصة في هذا النوع من التدريب والموفرة لأحدث الاجهزة والتقنيات لأطقم قيادة الطائرات، حيث إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية الدؤوب على تطوير وتدريب كوادرها وفق أفضل المعايير العالمية التي تخص قطاع النقل الجوي وتضمن في الوقت ذاته أمن وسلامة الطائرات والركاب».

وأضاف العنزي: «إن توقيع هذا العقد يعد نقلة نوعية للخطوط الجوية الكويتية في تحسين وتطوير منظومتها في تطبيق اجراءات الامن والسلامة وفي حالة الطوارئ، كما يعتبر مهماً للغاية في النهوض بالمستوى التدريبي والتأهيلي لجميع طواقهما ويصقل قدراتهم على الاستعداد لمواجهة أي طارئ مشيداً بدعم مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة الكابتن علي الدخان لإنشاء أكاديمية الخطوط الجوية الكويتية للتدريب والتي ستسهم بشكل كبير في تأهيل آلاف من طواقم الطائرات سنوياً».

وتابع العنزي: «الخطوط الجوية الكويتية ملتزمة باستمرار بالحفاظ على تطبيق أعلى المعايير واللوائح التي تضعها المنظمات الدولية للسلامة وتطورها على جميع المستويات لتواكب المعايير العالمية الخاصة بقطاع الطيران التجاري، وتسعى دائماً بأن يكون أمن وسلامة الطائرات والركاب ضمن أول أولوياتها وأحد أهدافها الرئيسة، الأمر الذي حققت من خلاله الخطوط الجوية الكويتية العديد من الجوائز والشهادات التقديرية في هذا الجانب».

وذكر العنزي: «سيتم تدريب وتأهيل طواقم القيادة والرحلات على اتباع أساليب السلامة في استخدام مخارج السطح السفلي والعلوي للطائرة وذلك من خلال اجهزة المحاكاة الجديدة والابواب ذات الجسم العريض، كما ستتم ترقية التقنيات الحالية واستبدالها عند الضرورة لتحديث جهاز الطوارئ مع أحدث آليات ومواصفات السلامة، كما سيوفر جهاز الطوارئ التدريب والسماح لجميع أفراد الطاقم بأن يصبحوا على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل والاستعداد لكل سيناريو طارئ محتمل على متن الطائرة».

واختتم العنزي تصريحه بأن الخطوط الجوية الكويتية ستواصل العمل على تطوير وتحسين منظومتها للأمن والسلامة والتدريب باستمرار مطبقة كل ما تتطلبه القوانين واللوائح الدولية بهذا الخصوص، متقدماً بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على شركة Spatial على جهودهم المبذولة واهتمامهم في تطوير هذا الجانب الذي يخص تدريب أطقم قيادة الطائرات.

من جانبه، قال العضو المنتدب في شركة Spatial مارك فان دين بروكي: «يسعدنا أن نسهم في بناء اكاديمية الخطوط الجوية الكويتية للتدريب، والتي ستكون بلا شك منشأة ذات مستوى عالمي من التدريب والتأهيل، الامر الذي يدعم قدرات الاكاديمية في التدريب والتأهيل لأسطول الخطوط الجوية الكويتية الحالي والمستقبلي».

هذا وقام بتوقيع العقد ممثلاً عن الخطوط الجوية الكويتية، مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد، ومن جانب شركة Spatial العضو المنتدب مارك فان دين بروكي، وذلك بحضور مدير أكاديمية الخطوط الجوية الكويتية للتدريب الكابتن علي المري.

