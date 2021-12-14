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مال وأعمال

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الصناديق المتداولة جذبت تريليون دولار


شهدت الصناديق المتداولة في البورصات حول العالم تدفقات نقدية داخلة قياسية هذا العام، في ظل ارتفاع أسواق الأسهم ونقص البدائل مرتفعة العائد، مما عزز الاهتمام بتلك الصناديق. وحسب بيانات «مورنينج ستار»، جذبت الصناديق المتداولة تدفقات نقدية تتجاوز التريليون دولار في نهاية نوفمبر، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، متجاوزة إجمالي تدفقات العام الماضي البالغة 735.7 مليار دولار. وأدى تدفق الأموال مع صعود الأسواق، إلى دفع أصول الصناديق المتداولة العالمية إلى حوالي 9.5 تريليونات دولار وتوجهت أغلبت تلك الأموال إلى الصناديق الأميركية منخفضة الكلفة.


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