«بيتك»: 5 جوائز عن فئة الإبداع والتميُّز للسنة السابعة

مال وأعمال

حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» 5 جوائز عن فئة الإبداع والتميز للسنة السابعة على التوالي في الدورة التاسعة من فعالية جائزة الكويت للإبداع لعام 2021 التي نظمّها الملتقى الإعلامي العربي برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري وجامعة الدول العربية، وحضور وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي، وعدد من كبار الشخصيات، ومشاركة مجموعة من الإعلاميين والخبراء والمختصين في مجالات العلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان.

وفاز «بيتك» بجائزة الإبداع في العلاقات العامة، وجائزة الإبداع في التواصل الاجتماعي عن التميز في برنامج KFH TALK، وجائزة الإبداع في الإعلان عن حملة «تمويلك أسهل من «بيتك»، والإبداع في المحتوى عن إعلان «نرجع نبتسم»، والإبداع في التأثير عن إعلان قرقيعان.

وعبر نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف الرويح عن شكره وتقديره للملتقى الإعلامي العربي والقائمين على رعاية ودعم جائزة الكويت للإبداع 2021 التي تؤكد على تميز الفائزين في الإبداع والابتكار بمجال العلاقات العامة والإعلام والتواصل الاجتماعي والتسويق، وتشجع على مواصلة الجهود للارتقاء بصناعة العلاقات العامة بكل فئاتها.

وأشار إلى أن الجوائز الخمس التي حصدها البنك تؤكد إبداعه في تنوع وشمول حملات العلاقات العامة والاعلام والحملات التسويقية والترويجية والتميز بالمحتوى المبتكر إضافة إلى قوة تأثيرها، والأداء المهني العالي في تعزيز العلامة التجارية للبنك طوال الأشهر الـ 12 الماضية وما حظيت به من تقدير واهتمام من فئات المجتمع كافة.

ولفت الرويح إلى أن البرامج التي قدمها البنك هذا العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحملات الإعلان والتسويق لمنتجات البنك وخدماته حققت تأثيراً قوياً وعززت التواصل مع الجمهور وتفوقت على صعيد الصناعة المصرفية والمجال الإعلاني، إذ استحوذت أثناء بثها ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على تفاعل ونسب مشاهدة كبيرة، ونالت افضل التقييمات من المشاهدين والمتابعين.

وأضاف أن «بيتك» تميز بأداء قوي على مستوى العلاقات العامة والاعلام والاعلان والمسؤولية الاجتماعية جعل من فوزه بالجوائز مستحقا، لاسيما ان إعلانات «بيتك» وبرامجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت برفع مستوى التوعية بخدمات ومنتجات «بيتك» لدى الجمهور والعملاء بطريقة ابداعية متميزة تحقق الأهداف المرجوة منها.

وأكد الرويح على الدور الرائد لحملات العلاقات العامة والإعلام في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث ركزت الإعلانات والبرامج التي أطلقها «بيتك» في 2021 بطريقة مبتكرة ونوعية، على التعريف بخدماته ومنتجاته ونشر الثقافة والتوعوية المالية والمصرفية لدى العملاء ومختلف أفراد المجتمع، عدا عن تلبيتها تطلعات واهتمامات العملاء الشباب والذي انعكس في التفاعل الكبير مع الحملات الترويجية للبنك والإقبال على خدماته ومنتجاته. وأضاف أن «بيتك» نجح في نقل مفهوم مبادرات المسؤولية الاجتماعية» إلى مستوى جديد في برامجه وحملاته التي غطت جوانب عدة أبرزها البيئة من خلال إطلاق حملة KFH is Green النوعية التي تهدف إلى حماية البيئة، والدعوة إلى تشجير وتخضير الكويت.

ولفت الرويح إلى أنه في إطار الحملة جرى توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية نوعية مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف دعم جهودها في حملة تشجير وتخضير مناطق الكويت للموسم الزراعي 2021/ 2022، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي. بالإضافة إلى ذلك، دعم «بيتك» وشارك في الكثير من الأنشطة البيئية المتعلقة وقام بتنظيم حملات تنظيف الشواطئ بهدف نشر الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة.

من ناحية ثانية، جرى تقييم الأعمال التي شارك بها «بيتك» على مرحلتين بناء على آراء لجنة تحكيم على مستوى عال من المهنية والخبرة تضم عشرة أعضاء من إعلاميين وأكاديميين متخصصين في مجال صناعة الإعلان.

وأشادت اللجان بمحتوى أعمال «بيتك» ومهنيتها عالية الجودة، التي توازي النمط الإعلاني للشركات العالمية الكبرى، ذات المضمون والأثر العميق.

تهدف جائزة الكويت للإبداع إلى رفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي لتتماشى مع المعايير الدولية بالإضافة إلى صقل مهارة العاملين في هذا المجال وخلق روح تنافسية إبداعية للمساهمة في تطوير الإمكانات الفنية.

وضمت جائزة الكويت للإبداع هذا العام عددا من الفئات التنافسية التي تجمع بين التميز في العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والعلامة التجارية والبرامج التلفزيونية والإذاعية بالإضافة إلى برامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي والإعلانات العربية.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة الكويت للإبداع بتنظيم من هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل اضافة الى مشاركة عدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات العلاقات العامة والتسويق والإعلان على المستويين المحلي والعربي.

