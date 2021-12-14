سمو ولي العهد إلى الرياض اليوم

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تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. يغادر ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه البلاد اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض.

وتعقد القمة الثانية والأربعون لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسط تطورات مهمة شهدتها المنطقة ومستجدات عديدة على المسرح العالمي. ويتضمن أعمال جدول القمة عددا من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بالإضافة الى بحث التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس.

وتعقد القمة الخليجية في أجواء المصالحة الخليجية العربية التي قادت الكويت جهودها لتتوج بتوقيع اتفاق العلا في الخامس من يناير الماضي على هامش القمة الخليجية الـ41 التي أعقبتها زيارات ثنائية بين قادة الدول الخليجية لترسيخ تلك المصالحة وتعزيز العلاقات الخليجية الخليجية. كما تعقد هذه القمة عقب ظروف استثنائية مر بها العالم خلال العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا ما يستدعي مناقشة تداعيات الجائحة على الدول الخليجية الشقيقة لاسيما الجانب الاقتصادي.