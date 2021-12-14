وزاري «الخليجي» بحث تنفيذ رؤية خادم الحرمين

الأولى

عقد وزراء خارجية دول الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض الدورة الـ 150 التحضيرية للقمة الخليجية الـ42، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ود. نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكر الحجرف أن الاجتماع الوزاري بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين والتي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى.

