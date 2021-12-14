«أوميكرون» يضرب بريطانيا.. والكويت تحذِّر: لا تسافروا

الأولى

تزامنا مع اعلان بريطانيا حالة الطوارئ لمواجهة انتشار متحور أوميكرون وتسجيلها أول حالة وفاة جراء الاصابة بالفيروس الجديد، دعا عضو اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا وعضو لجنة اللقاحات د. خالد السعيد المواطنين إلى عدم السفر خلال فترة رأس السنة اليها إلا للضرورة بسبب ارتفاع حالات الإصابة.

وقال السعيد في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: يخطط الكثير من المواطنين للسفر إلى بريطانيا بفترة رأس السنة، بدأت حالات أوميكرون بالازدياد عندهم ومنها من احتاج العلاج بالمستشفى، أنصحكم بالسفر فقط للضرورة وإن كان لابد، فالالتزام الكامل بالكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

ونصح الراغبين في السفر بتلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا، لثبوت فعاليتها للوقاية من المتحورات.

وقال جونسون في تصريح صحافي إن المتحور الجديد بدأ يتسبب في ارتفاع الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات، مشدداً على أن أفضل شيء يجب القيام به هو أخذ الجرعة التعزيزية الثالثة.

وأضاف جونسون أنه في الوقت الحالي يجب عدم الأخذ بعين الاعتبار التقارير التي تتحدث عن الأعراض الخفيفة لمتحور أوميكرون والتركيز أكثر على قدرته على الانتشار بشكل أسرع من متحور دلتا.

وكان جونسون أعلن عن حالة طوارئ أوميكرون، وقال إنه سيتم تقديم الجرعات المعززة لكل شخص يزيد عمره عن 18 عامًا في إنكلترا.

وقال جونسون في بيان تلفزيوني لا ينبغي أن يساور أحد أدنى شك، هناك موجة مد من أوميكرون قادمة. وأضاف: من الواضح الآن أن جرعتين من اللقاح لا تكفيان ببساطة لتوفير مستوى الحماية الذي نحتاجه جميعًا. ولكن الخبر السار هو أن علماءنا واثقون من أنه مع جرعة ثالثة، جرعة معززة، يمكننا جميعًا رفع مستوانا من حماية النسخ الاحتياطي. وأضاف: في هذه المرحلة لا يستطيع علماؤنا أن يقولوا إن أوميكرون أقل حدة. من جهته، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: إن متحور أوميكرون بات يمثل حوالي 40 % من إصابات كورونا في العاصمة لندن. وكشف عن تسجيل عشر حالات بمتحور أوميكرون أدخل أصحابها المستشفى.

وقال جاويد، في حديث لتلفزيون سكاي نيوز، إن كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام. ولفت إلى أن هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس. بالمقابل رجحت دراسة أنه ينتظر بريطانيا شتاء صعب بعد توقعها حصيلة ثقيلة لوفيات فيروس كورونا جراء المتحور أوميكرون، وفق لوكالة بلومبيرغ.

وتنقل الوكالة أن دراسة من كلية لندن للصحة توقعت أن يصل عدد الوفيات إلى حوالي 75 ألف وفاة في الشتاء القادم في بريطانيا. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 175 ألف بريطاني قد يدخلون المستشفى بسبب المتحور الذي أظهرت الأبحاث أنه شديد الانتشار. وتقول الدراسة إن أسوأ التقديرات تتوقع وفاة حوالي 75 ألف شخص، وهو رقم يتجاوز نصف عدد الوفيات المسجلة في بريطانيا منذ بداية وباء كورونا. واستخدم الباحثون أحدث البيانات عن المتحور الجديد لتوقع حصيلة الوفيات. وسجلت بريطانيا أكثر من 58 ألف إصابة جديدة بـكورونا في يوم واحد وهي حصيلة تعد الأكبر منذ يناير الماضي.