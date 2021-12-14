الكويت فقدت فوزي الخرافي.. رجل الإنجازات

الأولى

فقدت الكويت أمس، أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية والوطنية، برحيل رجل الأعمال فوزي الخرافي عن عمر يناهز الـ 77 عاما بعد صراع طويل مع المرض، تاركا وراءه سيرة عطرة من الانجازات والأعمال الخيرية.

وترجل الخرافي بعد مسيرة نجاح يشهد لها العالم أجمع، حيث استطاع أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في مسيرة الاقتصاد عبر مجموعة الخرافي، بفضل حجم الاستثمارات الكبيرة في نحو 15 دولة عربية منها مصر ولبنان وسورية والأردن والسعودية والسودان والمغرب وليبيا وغيرها بخلاف الاستثمارات الضخمة للمجموعة في الكويت.

وفوزي الخرافي هو نجل محمد الخرافي مؤسس مجموعة الخرافي وهو مواليد عام 1944 وشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الخرافي» بين عامي 2015 و2021 ونائب رئيس المجموعة وقد صنفته مجلة فوربس ضمن قائمة اغنى اغنياء العالم لعام 2017 بثروة تقدر بـ1.25 مليار دولار.

وحازت شخصية الراحل، التقدير والتكريم في مجال الأعمال، فكانت حياته قصة نجاح، من خلال شخصيته القيادية ورؤيته الاستراتيجية والتي تجسدت في مجموعة عبدالمحسن الخرافي وأولاده التي تمتد أعمالها ومشاريعها النوعية.

والراحل له سمعة طيبة، فالجميع يذكر اسمه بأعلى رايات التقدير والعمل والجهد والإخلاص، فهو شخصية عصامية نبيلة عشقت التفاني والأمل. من جانب آخر، نعى رجال المال والاعمال في الكويت ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى فوزي الخرافي بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في المجال الاقتصاد والتجارة في الساحة الكويتية والخليجية. ونعى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الخرافي قائلاً: «لله ما أخذ وله ما أعطى، انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي الغالي فوزي محمد عبدالمحسن الخرافي». و«النهار» تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريم، تدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».