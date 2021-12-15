النهار Plus

اتجهت إلى العمل بالقطاع الحر وتجاوزت تلاطم الأمواج وتحديات الرياح العاتية لأعبر نحو الاستثمار بخطوات واثقة وقوية تعتمد على الثقة بالذات لتحقق طموحي كسيدة أعمال جديرة بالعمل الحر، بهذه الكلمات بدأت الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة «جلوبل فرانشايز المتحدة للاستشارات» سارة المنصور حديثها مع «النهار» حيث قالت إنها تعلمت اصول «البزنس» من والدها رحمة الله عليه ومارست التجارة بعدها بمفردها بعد صقل مؤهلاتها ومهاراتها الأكاديمية حتى درجة الدكتوراه في فلسفة إدارة المنظمات بالإضافة إلى ماجستير القانون التجاري كي تواكب التحديات اللازمة للنمو والتوسع الاستراتيجي.

وكشفت المنصور في حوارها عن وضع استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التدريب والاستشارات من خلال الشركة وفتح معاهد التدريب الأهلي منذ تأسيسها في عام 2005، وحرصت على تطبيق أعلى معايير الجودة واستحداث أدوات تكنولوجية متقدمة في المشاريع التدريبية حتى أصبحت الشركة في وضعها الاستراتيجي المتميز في مجال تنمية وتطوير الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات ومن خلال نخبة من خبرائها ومستشاريها العالميين وذوي الخبرات والكفاءات رفيعة المستوى مما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في عالم التدريب المهني والفني.

وذكرت أنها بصدد طرح مشروع اكاديمية لتأهيل المرشحين لمجلس الامة وذلك للتدريب على الجوانب الدستورية والقانونية والسياسية والفنية والادارية والمساهمة في رفع كفاءة المرشحين والمتجهين نحو البرلمان وتعزيز قدراتهم بأفضل صورة ممكنة وإلى المزيد من التفاصيل:

ما الذي دفعك الى خوض غمار العمل في التجارة والاستثمار؟

منذ نعومة اظفاري كنت استمع الى والدي الذي كان يعمل بالتجارة في ذاك الوقت مما جعل لدي شغفاً كبيراً ان امارس العمل التجاري، وهذا ما جعلني اتجه الى العمل في القطاع الخاص.

هل مؤهلاتك ساعدتك على النجاح في الاستثمار والعمل الحر؟

بمجرد العمل في القطاع الخاص اتجهت لصقل مهاراتي القانونية إلى جانب العلوم الإدارية والاقتصادية وربط العمل بالقانون فبعد تخرجي من كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في تورنتو وحصلت على ليسانس الحقوق والماجستير في القانون التجاري واستكملت دراستي حتى الدكتوراه في فلسفة إدارة المنظمات والقانون.

كان لك تجربة في العمل الحكومي؟

نعم عملت في البداية لفترة وجيزة جدا في وظيفة حكومية، لكنها لم تحقق طموحي، ولذا قررت الابتعاد عن العمل الحكومي والسعي لتحقيق استقلاليتي من خلال تأسيس شركة مستفيدة من شغفي في العمل الحر والابداع والتميز من العمل في القطاع الخاص ومنظمة دولية تابعة لليونسكو.

كيف واجهتِ المعوقات والتحديات بالقطاع الخاص مقارنة بيسر الوظيفة الحكومية؟

انطلاقا من قول الله تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون..» فشحذت الهمة بالمثابرة والجد والاجتهاد وكنت أقضي ساعات عمل طويلة في العمل والاشراف على متابعة تنفيذ مشاريع الشركة التدريبية بدقة وجودة عالية، فقد رفعت شعار التحدي دوما والسعي للتغلب عليها، وساعدني هذا السلاح في الانطلاق نحو تحقيق رؤيتي في رفع مستوى قطاع التدريب محليا والتوسع استراتيجيا واقليميا وترك بصمة لي كامرأة قيادية في عالم البزنس.

ما ابرز محطات سارة المنصور في مجال العمل الحر او الخاص؟

المتغيرات السابقة والحالية دعتني إلى تأسيس انشطة تجارية أخرى حيث انبثق من شركة جلوبل فرانشايز مجموعة شركات في مجالات عدة منها شركة جلوبل للتجارة العامة وإدارة المشاريع، وشركة مطاعم ايطاليان كوشينا، وجلوبل ميديا للمؤتمرات، كما قمت بالتوسع الاستراتيجي للشركة انطلاقا من الكويت، وتم افتتاح أفرع في مصر وتركيا وكوالامبور ولندن ومؤخرا في الدوحة، وجار حاليا افتتاح فرع سلطنة عمان وذلك ضمن سلسلة التوسع الاستراتيجي للشركة.

هل ترين المرأة تواجه أعباء اكثر في قطاع الأعمال؟

المرأة تواجه تحديات اكثر من الرجل بكثير بالإضافة إلى أعبائها العائلية والالتزاماتها الاسرية فهي حريصة أيضا على تحقيق ذاتها وطموحها من خلال النجاح مهنيا أو أكاديميا، وهذا الامر يشكل تحدياً حقيقياً للمرأة في الموازنة ما بين حياتها الخاصة والاسرية وحياتها المهنية ونجاحها، ولذا فالمرأة الكويتية نموذج يحتذى، خاصة ان المرأة العربية عامة أثبتت جدارتها في مواقع مراكز القيادة ومواجهة التحديات مما ساعدها على تحقيق هذا التوازن الصعب على خلاف المرأة الأجنبية.

هل تقصدين ان الرجل اقل تحملا من المرأة في مواجهة تحديات قطاع الاعمال؟

بالفعل المرأة العربية لديها قدرات عالية فهي اكثر تحملا وفي المقابل الكثير من الرجال لا يتحملون ما تتحمله المرآة من تعدد المسؤوليات والمشاق التي تقع على عاتقها، وذلك ليس ضعفا منه ولكن لتكوينه الفطري والفكري، والرجل الشرقي مؤخرا أصبح متواكلا وهذا أمر غير جيد وله تأثير سلبي في حسن سير الحياة الأسرية.

وكيف ذلك؟ وما الحل بوجهة نظرك؟

إن ما نراه في الاونة الأخيرة من ارتفاع نسب الطلاق لمعدلات عالية جدا لها دلالات خطيرة على المدى القريب في الحفاظ على الأسرة ولبنة المجتمع وما لذلك من تبعات سلبية على البيئة اجتماعيا وقيم المجتمع وبناء الفرد.

وعلى أثره قدمنا اقتراحا مهماً لوزارة العدل بضرورة تطبيق تدريب المقبلين على الزواج وجعله الزاميا كحال الفحص الطبي وذلك لتأهيل كل من الزوج والزوجة تأهيلا نفسيا وشرعيا واجتماعيا، فيغدو كلا منهما مقبلا على الحياة الزوجية بوعي وادراك لما له وما عليه، وتعزيز مفاهيم المودة والرحمة فيما بينهما،من خلال تدريب نفسي وشرعي متكامل على أن تقدمه شركة جلوبل فرانشايز بالمجان ولكن يتطلب رعاية ومباركة حكومية.

ومن اين بدأت العمل في القطاع الحر كشخصية قيادية؟

دأت في عام 2005 عندما قمت بتأسيس شركة «جلوبال فرانشايز «برؤية استراتيجية هي رفع مستوى التدريب المهني والفني في الكويت لخدمة مختلف قطاعات الدولة سواء الحكومية أو النفطية أو الخاصة وبأفضل المهارات الإدارية والفنية والعمل على التمكين الوظيفي والمساهمة في خلق صفوف قيادية مؤهلة وقادرة لتحقيق التنمية والريادة فقمنا بعمل اتفاقيات دولية لتمثيل أرقى الجامعات والمراكز العالمية.

هناك تحديات كثيرة تواجه الشركات في قطاع التدريب فما هي وكيف تم تجاوزها؟

وضعت امامي معياريين لاحداث نقلة نوعية في القطاع بهذه المهنة وهما رفع مستوى كفاءة التدريب وتطبيق اعلى معاير الجودة في التدريب،وتعتبر الخطوة الاولي للتوسع الاستراتيجي للشركة، ونقوم بشكل مستمر باستضافة كبريات الجامعات العالمية بشكل دوري ونخبة من الخبراء الاختصاصيين لترسيخ التدريب والتعليم بأفضل المعايير، وذلك كله عزز دورنا الرائد في قيادة القطاع وتصدر قائمة أفضل شركات التدريب والاستشارات محليا واقليميا.

في ضوء المتغيرات العالمية في تكنولوجيا التدريب اين تتجه جلوبال فرنشايز؟

انطلاقا من حرصنا على تطبيق الجودة في خدماتنا حصلنا على شهادة الأيزو في الجودة للتدريب والاستشارات الإدارية والمصرفية والنفطية والفنية ونقوم بتعزيز سبل التكنولوجيا وذلك من خلال استقطاب كفاءات عالمية لتقدم ما لديها من معارف متقدمة ومهارات عالية المستوى لصالح القطاع النفطي بالذات، كونه يشكل عصب الاقتصاد الكويتي ونحرص على توفير جميع الوسائل الحديثة لتدريب العنصر الوطني والارتقاء بالأداء والانتاج،كما طرحت فكرة مشروع بناء اكاديمية لتأهيل المرشحين لمجلس الامة على الصعيد القانوني والسياسي والفني والاداري وهي قيد الدراسة التفصيلية لتنفيذها حاليا.

وما السبب في اختيار فكرة اقامة هذه الأكاديمية؟

نظرا لما تواجهه الكويت من مخاطر اقليمية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة، الامر الذي يحتم تعزيز الدور التشريعي للحفاظ على أركان الدولة وحماية مصالحها والسعي لتحقيق خطط التنمية ورؤية الكويت 2035 ولهذا ففكرة اقامة الاكاديمية لتدريب مرشحي مجلس الامة قانونيا وفنيا وإداريا تخدم المرشحين لمجلس الامة المقبل على العمل البرلماني وتحسين مهاراتهم ومعارفهم في صياغة القوانين واللوائح،وقد لاحظنا وجود مباركة كبيرة من نواب مجلس الامة لهذه المبادرة بعد طرحها عليهم.

هل حصلت شركات التدريب والاستشارات على تمويل او دعم رسمي لتغطية خسائرها خلال الجائحة؟

ما زلنا نعاني حتى اليوم من خسائر كبيرة ناتجة عن ازمة كورونا وما زاد الطين بلة هو صدور قرار من وزير المالية بوقف ميزانية التدريب في القطاع العام والقطاع النفطي،وتلك هي الكارثة التي ستسبب خسارة حقيقية للعاملين في قطاعات الدولة على المستوى الفكري والمهني كما سيتسبب في افلاس قطاع يضم الاف الشركات ومما سيؤدي الى تبعات خطيرة على جميع الأصعدة سواءً كان اقتصاديا او اجتماعيا مما سينعكس على خفض مؤشرات التنمية والتعليم بشكل سلبي جدا وسيؤدي الى تراجع مكانة الكويت عالميا!

أضرار جسيمة أصابت معاهد التدريب والاستشارات

قالت المنصور انها قامت بتأسيس الاتحاد في عام 2018 وتم تشكيل مجلس الإدارة وهو الأول في نوعه في الكويت وفي المنطقة وذلك انطلاقا من رؤيتها في رفع مستوى التدريب بجميع أنواعه في الكويت والعمل على تحقيق أهداف قطاع التدريب واشراكه في خطط التنمية والتطوير والحفاظ على مصالح مئات شركات التدريب والاستشارات الكويتية وتوفير كل السبل اللازمة لحماية القطاع.

وزادت المنصور ان الاتحاد يسعى جاهدا لتقديم الدعم والمساندة للشركات حيث إن أزمة كورونا انعكست بشكل كبير وتسببت بحدوث ازمة مالية ومن جهة اخرى عدم وجود اي مساندات مالية لتعويض هذه الشركات كونها الركيزة الاساسية لتطوير موظفي الدولة وتنمية المهارات وتحسين الاداء.

وزادت المنصور اننا في الاتحاد نقوم بجهود حثيثة وذلك بالتواصل مع متخذي القرار من السلطتين التنفيذية والتشريعية وقمنا بعقد بالكثير من الاجتماعات مع الوزراء ومسؤولي الدولة ونواب مجلس الامة لنقل معاناة القطاع وعرضها لايجاد الحلول المناسبة في وقف استنزاف القطاع وتعريضه لأزمة حقيقية قد تقضي على مصير آلاف الشركات واستمرارها، مشددة على سعيهم جاهدين الى اعادة تشغيل قطاع التدريب بمؤسسات الدولة والقطاع النفطي والخروج من هذه الأزمة الكارثية على القطاع برمته وما أصابه من أضرار جسيمة.

