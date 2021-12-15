النهار Plus

خطفت الباحثة الكويتية خديجة الرفاعي الاضواء من اهل الاضواء الذين توجه لهم فلاشات الكاميرات المختلفة دائما سواء في المجال الفني او الرياضي او اي مجال اخر يهم المرأة، حيث انها طالبة في الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين، وتفوقها لم يكن وليد المصادفة وانما جاء امتدادا لسجل حافل وكبير من الابداع اذ حققت الكثير من الإنجازات والابتكارات، التي حصدت من خلالها الكثير من الجوائز الدولية، لترفع اسم الكويت في الميدان العلمي.

وفيما يخص حصولها على جائزة ناصر بن حمد العالمية للابداع الشبابي في مجال الإبداع العلمي من الفئة العمرية الثالثة، حيث كان عدد المشاركات في المنافسة 8003، وعدد الدول المشاركة 127 وكانت خديجة الرفاعي الفائزة الوحيدة من الكويت.

وتخلل مسيرة الرفاعي البحثية والعلمية انجازات عدة فقبل حصولها مؤخرا على جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي، بنسختها السادسة لعام 2021، في مجال الإبداع العلمي، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في البحرين حصدت جوائز إقليمية وعالمية كثيرة، مثل المركز الأول في جائزة (ابتكار العالمية) التي تمنحها شبكة الشرق الأوسط للمخترعات (جائزة MeWIIN)، عن مشروع تطوير تقنية حديثة لتصوير الحركة الديناميكية في الحمض النووي في الخلايا الحية، التي تسهم في فهم آلية عمل الكثير من الأمراض والتشخيص الدقيق، حيث ان هذه الجائزة تؤهلها لخوض «المنافسات العالمية مثل جائزة GlobalWiin، والتي كان من المقرر إقامتها في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الأمم المتحدة 2035، وتأهيل المرأة للمشاركة في مواقع صنع القرار، حيث حصلت على الجائزة البلاتينية، وتعد هذه الجائزة أهم جوائز الشبكة العالمية غلوبل وين.

وحصلت الرفاعي على المركز الأول في جائزة أفضل مراجعة بحثية في الكلية الملكية الايرلندية للجراحين، في ما يخص تعديل أداة الهندسة الوراثية المسماة بـ (كرسبر) لإنتاج تغييرات جينية مستدامة، وتم تقديرها من استراليا مسبقاً، حيث حصلت على جائزة ميدالية جون كابيليرس للتكنولوجيا الحيوية.

وكانت الرفاعي فازت بالمركز الأول في جائزة «ابتكار العالمية» بجدارة واستحقاق عن مشروعها «تقنية التصوير بالحمض النووي» لتتأهل لخوض المنافسات العالمية بعد ان امضت نحو عام ونصف في مختبر معهد العلوم البيولوجية، وعبرت عن سعادتها بفوزها بالمركز الأول عن مشروع تقنية التصوير بالحمض النووي وعن مشروعها وأهميته خاصة وانه وبرغم تقدم العلم والطب مازالت هناك أمراض كثيرة مثل السرطان والقلب ليس لها علاج جذري فعال، حيث قضت حوالي عام ونصف في مختبر معهد العلوم البيولوجية في جامعة كويز لاند في إعداد هذا المشروع الذي سيحدث نقلة في مجال الطب الدقيق لنتغلب على التحديات التي نواجهها في إيجاد علاجات جذرية لأمراض عدة حيث يحتوي جسم الانسان على الحمض النووي بما يحتويه من الخلايا والجينات والمسؤول عن اختلاف الخلايا العناصر النووية التي تحدد تخصيص الخلية والأمراض مختلفة لاختلاف الأسباب.

وقالت حينها اننا نواجه مشكلة في طريقة تصوير الحمض النووي ولابد أن نرى الخلايا بوضوح وبعد تجارب ودراسات عديدة تمكنت من تطوير تقنية تمكننا من رؤية وتصوير التغيرات الديناميكية للحمض النووي والعناصر النووية التي تحدث داخل الخلية الحية وستسمح لنا هذه التقنية بفهم طبيعة التغيرات النووية المسببة للأمراض وتسمح لنا بإيجاد علاجات تستأصل جذور المرض دون التاثير على البيئة الصحية المحيطة».

وقالت الرفاعي «ان هناك في علم الامراض قصوراً من ناحية فهم الية عمل الكثير من الامراض، يعني نأخذ مرض السرطان على سبيل المثال، بعض انواع السرطان تحدث بسبب خلل في الحمض النووي، بعضها يصير بسبب طفرة في جين معين، وبعضها يصير بسبب تكسير في الحمض النووي، بعض الجينات او اجزاء من المادة الوراثية تنتقل من اماكنها وتتواجد بأماكن المفروض ما تكون موجودة فيها، وممكن تصير بسبب فرط او قلة نشاط العناصر النووية، احنا ما نقدر نشوف التغييرات هذي بالعين المجردة او سابقاً حتى عن طريق الميكرسكوب بشكل دقيق بسبب القصور المتواجدة في التقنيات الحالية، في التقنيات الحالية مثلا تتطلب نقل وتجميد الخلية، ف ما تقدر نشوف التغييرات الديناميكة الحاصلة واللي اهي مهمة جدا لفهم الية عمل الامراض، في التقنية اللي طورتها تمكننا من استهداف الموقع في الحمض النووي بشكل دقيق، وفي الخلايا الحية، وفي بث مباشر، وهالشي راح يساعدنا في فهم الية عمل الامراض وتشخيصها بشكل دقيق وكذلك واستهداف الخلل في مكانه، يعني بدال ما اعطي مريض السرطان علاجات قاسية، نقدر بالمستقبل ان شاء الله نستهدف الخلل ونعالجه في مكانه بدون التأثير على الأنسجة الطبيعية».

وتطمح الرفاعي بشكل كبير في ان يرفرف علم الكويت في جميع المحافل العلمية العالمية وقالت يكفيني شرفا وفخرا أن يقرن أسمي بلقب كويتية الجنسية في اي من المحافل الدولية، وخاصة وان هناك كوادر علمية عالمية كبيرة جدا احتك بها في مجال ابحاثي، مؤكده أن مواكبة الكوادر الطبية الكويتية لهذا النوع من التطور العلمي والتكنولوجي جيد إلى حد ما، لكن الجانب البحثي والتطويري بشكل عام بالكويت فيه نواقص كثيرة يمكن احنا المنظومة الصحية عندنا تركيز على الجانب الطبي الاكلينيكي اكثر من الجانب الطبي البحثي، لكن لكي تكون عندنا منظومة صحية متكاملة ومتطورة لازم نعطي الجانب الاكلينيكي حقه والجانب البحثي العلمي الطبي حقه كذلك.

