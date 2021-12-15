النهار Plus

قالت رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح، ان حصول المتأهلات من شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات وريادة الأعمال (مي وان) لأعلى جوائز الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات (جلوبل وان) يؤكد انها تحقق أهدافها نحو بناء قدرات مهنية متطورة وتقديم حلول علمية لمجابهة التحديات التي تواجه المعنيين بالتنمية.

وأشارت الشيخة فادية في تصريح صحافي بعد اعلان اسماء الفائزات خلال الحفل الختامي لـ«جلوبال وان» الذي اقيم افتراضيا الى حصول المبتكرة المصرية سلمى مدحت على الجائزة البلاتينية عن تطبيق (متخفيش) والعمانية تسنيم الداوودي بالجائزة الألماسية الشاملة عن مشروع تحويل بذور التمر الى طين.

ولفتت الى فوز نهى ابو يوسف بجائزة تقدير عن مشروع (البكتيريا الجيدة المهندسة وراثيا) وفوز العمانية رزان الكلباني بجائزة تقدير عن مشروع (المادة المخففة لضرر الأشعة السينية) مشيرة الى انه للسنة الثانية على التوالي تحصد متأهلات (مي وان) على المراكز الأولى عالميا.

واكدت ان المبادرة التي تعد بمثابة نافذة للمرأة العربية للوصول الى العالمية نجحت في تحقيق اهدافها المتمثلة في تقديم حلول تربوية علمية وابداعية لمجابهة التحديات التي تواجه المعنيين بالتنمية والسعي للشراكة العالمية مع مؤسسات ذات خبرة في مجال التنمية المستدامة للمساعدة في بناء كفاءات عربية قادرة على تلبية الاحتياجات.

بدورها أعربت رئيسة شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات وريادة الاعمال (مي وان) الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح في تصريح مماثل عن فخرها بهذا الانجاز وحصد الفائزات للمراكز الأولى عالميا مشيرة الى ان (مي وان) رؤية مستقبلية للمضي قدما نحو توجه استراتيجي ورؤية تعتمد على تشجيع المواهب.

واكدت اعتزازها بالمبادرة كونها تستهدف المرأة ودعم قدراتها مشيرة الى ان دعمها وصقل خبراتها المعرفية وتمكينها من التعامل مع الوسائل العلمية وأحدث التكنولوجيا وابتكار كل ما هو نافع لخدمة المجتمع الذي تعتبر المرأة عنصرا اساسيا فيه وتلعب دورا رئيسا في تنميته.

وقالت الشيخة نبيلة: ان الموهوبات كثر لكن تدريبهن وتأهيلهن علميا هو الذي يضمن استمرارهن مؤكدة ان الابتكار وصناعة العِلم هما أفضل أشكال الاستثمار ومفتاح للتقدم الحقيقي الذي يسهم في ايجاد تنمية مستدامة يمكن عن طريقها حل العديد من المشكلات بالاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وتكييفها مع الظروف المحلية.

وأكدت أن الابتكارات في العلم والتكنولوجيا أمر حيوي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وانه يمكن أن تؤثر العلوم والتكنولوجيا والابتكار والثقافة بشكل كبير على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقالت ان متأهلات شبكة (مي وان) من المبتكرات وريادات الأعمال الكويتيتات والعربيات منذ انطلاقتها العام الماضي وهن يحصدن الجوائز الأعلى للشبكة العالمية للمخترعات حيث حصدت العام الماضي الكويتية خديجة الرفاعي الجائزة البلاتينية أهم جوائز (جلوبل وان) عن اختراعها المتعلق بتطوير تقنية جديدة لتصوير التغيرات الديناميكية في الحمض النووي بالخلية الحية وحصلت العمانية فرحة الكندري على جائزة الابتكار الذهبية المزدوجة عن اختراعها المتعلق بحفظ وتسويق المنتجات السمكية التقليدية في سلطنة عمان.

يذكر ان الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات (جلوبل وان) منظمة مستقلة غير ربحية تهدف الى مساعدة النساء اللواتي لديهن اختراعات وابتكارات مشرقة والنهوض بهن حتى يتمكن من تحقيق النجاح في الاسواق العالمية.

