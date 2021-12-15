النهار Plus

أكدت الفنانة منى شداد بان طابع جناح دولة الكويت في «اكسبو 2020» هو «كويتي خالص» وذلك بجهود ابنائها المخلصين الذين اصبح همهم اسم الكويت والحفاظ عليه من خلال تمثيل الوطن خير تمثيل وهذا الامر متعوب عليه للامانة وهذا لمسته فعليا خلال تواجدها في الجناح من خلال مهمة رسمية تم تكليفها بها كونها موظفة في الوزارة من جهة ومن جهة اخرى كفنانة كويتية تشارك في جناح الذي يمثل بلدها.

واضافت ايضا قائلة: هناك مجهود واضح ورأيت منهم كل الحب والتقدير ولم الحظ اي تقصير ولابد ان نستذكر جهود المفوض العام والوكيلة منيرة الهويدي التي تعمل بصمت وبذلت جهوداً كبيرة من أجل التميز والريادة في هذا الحدث العالمي خاصة ان جناح الكويت يعد مفخرة ولابد ان استذكر كلا من مدير الجناح د بدر العنزي ومازن الانصاري وسعد الجفيرة وفواز الفرج وهم من الركائز الاساسية في الجناح الكويتي.

واضافت ايضا: كان هناك ايضا جهد من قبل اسرة برنامج «ليالي الكويت» الذي كان حاضراً في الجناح وبث حلقات خاصة وشارك في تقديمها كل من غادة الرزوقي وعبدالله الطراح وايضا فرقة الاذاعة التي أسهمت بامتياز عبر ادائها الكثير من الابداعات الغنائية والتي ضمت كلا من ولاء الصراف واحمد الرويشد والمايسترو احمد الزنكي واحمد بوحيمد وسعد الخضر ومشعل المقهوي ومحمد السبيعي ومحمد بن حسين وهم فعلا يرفعون الرأس ولم يقصر وكيل الاذاعة سعد الفندي عبر اصراره وسعيه لان توجد الاذاعة في هذا الحدث المهم وبذل الجهد من اجل تحقيق رافد من روافد النجاح وتشجيع كل الطاقات الشبابية وكذلك كانت هناك زيارات من فنانين واعلاميين ومنهم الفنان القدير سعد الفرج.

