النهار Plus

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الجريمة» بطولة الفنان أحمد عز، البوستر الرسمى للعمل قبل عرضه فى دور العرض يوم 29 ديسمبر الجارى.

وقد تصدر البوستر أبطال الفيلم الثلاثة، وهم أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل.

والفيلم من بطولة كل من: أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، ونبيل عيسى ومحمد الشرنوبى وميرنا نور الدين وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.

والعمل أحداثه تدور فى فترة السبعينيات، وخلال الأحداث يعاني عز من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب الكثير من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

