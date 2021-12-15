النهار Plus

أقامت مكتبة «ذات السلاسل» بالأفنيوز حفل توقيع كتابي «سندريلا سيكريت» و«شهرزاد أون فاير» للكاتبة هبه السواح، بحضور عدد من المثقفين والكتاب والإعلاميين.

وبهذه المناسبة قالت السواح «إن مضمون الكتابين عن علاقة الإنسان بنفسه، يقع كتاب «سندريلا سيكريت» في 290 صفحة، وصدر عام 2017 وحقق نجاحا كبيرا والآن في طبعته التسعين «يشتمل الكتاب على خمس نصائح سهلة الاستيعاب والتطبيق، لافته الى أنه خاص بتنمية الذات، ويناقش الكتاب قصة سندريلا بعد زواجها ويطرح تساؤلات عدة تهم المرأة في فصول الكتاب، وكل فصل يتناول موضوعا ويناقشه بحذافيره ومنها: هل عاشت سندريلا حياة سعيدة أو لا؟ وكيف تستطيع أن تعيش المرأة الحياة بصورة متوازنة صحيحة تؤدي إلى السعادة والاستقرار من خلال مجموعة من الخطوات المدروسة التي تساعد المرأة على معرفة نفسها وأن تحدد الهدف المنشود. ويتطرق الكتاب أيضا الى الحكمة في اختيارات الحياة وقراراتنا، وجاء الفصل الأخير ليشتمل على معرفة القواعد العامة في الحياة».

وذكرت السواح أن كتاب «شهرزاد أون فاير» يقع في 342 صفحة، وقد نشر في عام 2020 ويعتبر بمثابة الجزء الثاني لكتاب «سندريلا سيكريت»، ويسطر الكتاب في صفحاته نقطة إعادة اكتشاف هدفنا وشغفنا فى الحياة وإعادة ترتيب الأولويات لافتة إلى أن الكتاب يبدأ بقصه شهرزاد على أنها واحده من عصرنا وقد صحت من النوم لتجد نفسها في عصر شهريار وتقوم بسرد القصص له تلك القصص التي تساعد شهريار على حل مشاكله التي يمر بها. ويتضمن الكتاب فصولاً عدة فالأول عن علاقة الإنسان بنفسه، أما الثاني فعن علاقة الإنسان بالناس، وجاء الفصل الثالث ليركز على المشاعر ومنها الخوف والغضب والحزن، والفصل الرابع يتكلم عن الشغف ونقاط القوة والضعف، والفصل الخامس يساعد على كيفية وضع الخطط والأهداف وتقسيم الأهداف وأهميتها، وأخيرا الفصل السادس عن كيفية التعامل الكبيرة في الحياة والمهارات التي يحتاجها.

