النهار Plus

على مدى فترات زمنية متفاوتة كانت هناك كتابات ودراسات صدرت وتناولت حياة وأحوال الجاليات اليهودية في بعض الأقطار العربية.. تحدثت هذه الكتابات والدراسات عن تفاصيل حياتهم ومعيشتهم وتعاملهم في هذه الأقطار التي كانوا يحملون جنسياتها وكيف تعايشوا مع هذه المجتمعات من حولهم.. وفي مصر- على سبيل المثال- كان «اليهود المصريون» وحتى نهاية الأربعينيات وثورة يوليو 1952- بداية هجرتهم من مصر- يعيشون في المجتمع مواطنين مصريين .. وكان من بينهم أسماء بارزة في مجال التجارة والاقتصاد بل وفي الحياة والحركة الفنية المصرية.

ومؤخراً صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت كتاب مذكرات حمل عنوان «رسائل فيوليت: جولة في حياة يهود بغداد».. قام بترجمته إلى العربية عن النص المنشور بالإنكليزية بطبعتين بعنوان Memories of Eden المؤلف والكاتب علي شاكر.

يقع العمل في فصول/ رسائل بعثتها «فيوليت شمّاش»، وهي سيدة يهودية وُلِدت في بغداد في مطلع القرن العشرين إلى ابنتها ميرا وصهرها الصحافي البريطاني توني روكا، وضمّنتها شهادتها عن العصر الذي عاشت فيه والكثير من الحكايات والنوادر والطرف، بالإضافة إلى وصف دقيق لطقوس الأعياد اليهودية وطرق إعداد الأطعمة التقليدية، وملامح الألبسة والتغيرات التي طرأت عليها في تلك المرحلة المفصلية التي شهدت عصرنة حياة أهل بغداد بعد أن استولى البريطانيون عليها ونصّبوا فيصل الأول ملكا على العراق. ترسم الرسائل أيضا صورة بانورامية عن صفو علاقات اليهود والمسلمين في تلك الفترة، ثم تمر على أحداث الفرهود المريعة ومشاق رحلة الهجرة التي حملت صاحبة النص وأسرتها إلى ضفاف بعيدة شتى قبل أن يستقر المقام بهم في العاصمة البريطانية لندن، حيث عاشت فيوليت حتى وفاتها وقلبها وعينها على العراق الذي ما برح يعاني من ويلات الحروب والاضطرابات. النزاعات التي اجتاحت عددا من الدول العربية في مطلع هذا العقد، وما رافقها من أحداث جسام وشن حملات تهجير وتطهير عرقي وديني، أعادت جميعها إلى الأذهان معاناة اليهود العرب، وأوجدت طلبا على نصوص تروي حكاياتهم، فاستجاب المؤلفون لذلك بإصدار سيل من الروايات كانت شخوصها الرئيسية من اليهود العراقيين والمصريين والشاميين وسواهم، ودارت أحداثها في الأحياء اليهودية في المدن العربية ... اختلفت تلك الأعمال في جديّتها وجودتها، وترشح بعضها لنيل جوائز أدبية مرموقة، لكن رفوف المكتبات ظلت تعاني من شح في النصوص غير الروائية، والشهادات الحية لأبناء تلك الجاليات، رغم كثرة الأعمال المنشورة لهم وعنهم بشتى اللغات الأجنبية.

ميزة رسائل فيوليت شمّاش أنها تحمل لنا رواية امرأة يهودية عراقية عاشت في ذلك الزمن ومرّت بتلك الصعاب، وهي بسردها الحميم واسلوبها المرح والمثير للشجون في آن واحد تتيح للقارئ العادي من شتى الأعمار والمشارب، وكذلك المؤرّخ والباحث الأكاديمي، نصّا سلسا مشوّقا يشبع فضولنا لمعرفة حقيقة ما حدث وتفاصيله. علي شاكر مهندس معماري وكاتب ومؤلف عراقي/ نيوزلندي، صدر له A Muslim on the Bridge ورواية كافيه فيروز وكتاب متلازمة ستوكهولم، بالإضافة إلى الكثير من مقالات الرأي والمراجعات الفنية والأدبية والترجمات المنشورة باللغتين العربية والانكليزية في صحف ومجلات العالم العربي والولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزلندا حيث يقيم ويحمل عضوية اتحاد الكتاب النيوزلنديين، وهو أيضا مدوّن في موقع Arcade التابع لجامعة ستانفورد الأميركية.