النهار Plus

«وأنا اطل بكتابي هذا على القارئ.. لابد أن أدرك أن الكتابة تظل منارة المعرفة ووسيلة لقراءة الحاضر والمستقبل.. وأن الكلمة هي المبتدأ والخبر.. وما أتمناه أن يسهم كتابي هذا في رفد المكتبة العربية بإضافة نوعية في العلم والمعرفة».. بهذه الكلمات والعبارات يقدم الكاتب والقاص الفلسطيني «عودة عودة».. كتابه «رحيل نورس» الصادر عن «الآن ناشرون وموزعون» والذي يعد استكمالاً لكتابه السابق «لو كان لي قلبان» الصادر عن الدار نفسها، ونلمس في هذا الكتاب «رحيل نورس» العشق للمكان وتفاصيله.. ولأن المكان لا يكتسب معناه دون ساكنه فقد كانت تفاصيل حياة وأسماء كثيرة ممن عايشهم حاضرة دوماً وفي الكتاب أيضاً يركز المؤلف عبر مقالاته وأقاصيصه وحكاياته على الجوانب المحلية والقضايا الإنسانية التي يلتقطها خلال عمله ويعيدها في قالب قصصي حكائي لا يبتعد كثيرا عن النمط الحكائي الذي يركز على العبرة والفائدة والمعنى.

العنوان الذي اختاره الكاتب ينطوي على ما تحيل إليه رحلة هذا النوع من الطيور الذي لا يكف عن عادة الهجرة التي تجري في دمه، فهو يهاجر ليضع بيضه في بلاد بعيدة، لتعود فراخها مرة أخرى لموطنها، فهي رحلة دائرية لا تكف عنها هذه الطيور وهي تسلم روحها للغربة التي سلمها جده لوالده، ثم سلمها والده له، وهو بدوره يسلمها لولده وهو يمتطي جناح الرحلة لغربة جديدة.

ويتناول الكاتب بأسلوب سردي الكثير من الحكايات، ومنها: عن شقيقته الراحلة التي دفنت في مقبرة المصدار، ولم يتسن له معرفة قبرها، كما لم يعرف قبر رئيس الوزراء «توفيق أبو الهدى» الذي تسلم الوزارة لأكثر من عشر مرات.

ويتحدث عن قريته «الولجة» قضاء القدس التي قرّر الاحتلال الصهيوني هدمها بأيديهم عقابا لهم بعد أعمالهم الاحتجاجية، مختتما بمقولتين لمفكرين يهوديين نعوم تشومسكي وألبرت أنشتاين اللذين وصفا الكيان الصهيوني بقولهما «كم هي مجنونة دولة إسرائيل».

ويكتب المؤلف عن عمّان قائلا: «كم أنت حنون وصابرة أيضا»، ملتقطا صورا للعمال الذين ينتظرون أمام المسجد الحسيني قبل طلوع الشمس في الصيف والشتاء والحر والقر لمن يستأجرهم، مستذكرا قصة غسان كنفاني، ولكن المشهد الذي رآه في عمّان وكتب عنه كنفاني، هو المشهد نفسه الذي رآه أيضا في كازبلانكا بالمغرب، وقسطنطينة في الجزائر، والقاهرة ودمشق لرجال ينتظرون لقمة العيش.

ومن عناوين الكتاب: «ابن خلدون وابن خلفون/ محمود برهوم وأيام فاتت/ رابطة الكتاب نكهة أخرى/ الكلية العربية بالقدس/ حجارة غائبة/ خالد الساكت وأرنست همنغوي/ أنا أكتب فأنا موجود/ من يدفع للزمار ومن يقرر له النغم/فاتن حمامة في نابلس/ جولييت عواد تدق خشب المسرح/ عن السلط سيدة البلقاء/ ما أنا إلا جورنالجي».

وكتابة المقال أو تطريز القصة بالنسبة للكاتب، ليست هواية أو كلاما فائضا عن الحاجة، بل هو موقف من الحياة والوجود وانحياز للناس البسطاء الذي يصورهم بحياد وموضوعية، كما هو بحث عن الحق والحقيقة التي يرفدها بالمعلومة والحكمة والوقائع والشائع، يلتقطها من مشاهداته العيانية ويسجلها كصورة فوتوغرافية أو سينمائية متحركة بكل ما يحيط بها من ظروف وملابسات وفرح أو حزن.

