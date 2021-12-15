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تحدت إعاقتها، وواجهت ظروفها، وشقت طريقها بكل إصرار وعزيمة وهمة عالية لتسير بكرسيها المتحرك نحو ساحات البطولات، مارست ألعاب القوى وأثبتت نفسها فيها، عشقت كرة الطاولة فأبدعت فيها.. إنها لاعبة منتخب المعاقين ملاك العنزي التي أهدت الكويت قبل أيام ميدالية ذهبية حققتها في مسابقة كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي اختتمت في البحرين أخيراً. «النهار» التقت البطلة ملاك العنزي وسألتها عن مسيرتها وأهدافها المقبلة فجاءت التفاصيل هكذا:

البطلة ملاك العنزي.. أولاً مبارك فوزك بالميدالية الذهبية.. وثانياً من كان وراء هذا الإنجاز الآسيوي؟

الله يبارك فيك، وشكراً لجريدة «النهار» الغالية على الاستضافة، بداية أود أن أهدي هذا الإنجاز إلى سمو الأمير، وسمو ولي العهد حفظهما الله والشعب الكويتي الكريم..وفيما يتعلق بمن كان وراء الإنجاز، فهم كثر، فقد بدأ مشواري قبل 6 سنوات في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، وكانت البداية مع كرة الطاولة بقيادة المدرب المصري أحمد فاروق، وقد كنت حينها أول فتاة تلعب كرة الطاولة بالنادي، وبعد أكثر من عامين بدأت اللاعبات بالتوافد على لعب كرة الطاولة، وقد تدربت بجد واجتهاد طوال تلك الفترة، وسوف اواصل الاجتهاد إن شاء الله، وقد وفر مجلس إدارة النادي برئاسة شافي الهاجري جميع سبل النجاح والتطور، كما حرص على تذليل جميع العقبات التي تعترض مشواري في اللعبة، وبعد إشهار الأندية المتخصصة للمعاقين، انضممت الى نادي الإرادة برئاسة دعيج الهاجري، ولهم جميعا كل الشكر، وهم أهل الإنجاز وصناعه.

لدى وصول وفد المنتخب إلى مطار الكويت كانت الفرحة كبيرة وظهرت لقطات مؤثرة عند التقاء الأهالي بالأبطال.. كيف تصفين مشاعرك في هذه اللحظات؟

كانت لحظات خاصة وعاطفية، ولكون المشاركة في البطولة الآسيوية هي الأولى بالنسبة لي دوليا، فقد حملت مشاعر كثيرة، قلقاً من رهبة التمثيل الدولي، وأملاً بتحقيق مركز متقدم يعكس التطور الذي أحرزته، ويقدم رسالة شكر لكل من ساعدني في مشواري الرياضي، وبعد أن وفقني الله في الفوز بالميدالية الذهبية، تخلصت من كل تلك الأحمال الثقيلة، ولم يبق سوى الشوق لرؤية الوالد والوالدة، وكان حاضرا كعادته دائما إلى جانبي، وكان الارتماء بين أحضانه نهاية رائعة ومثالية لعشرة أيام استثنائية في حياتي.

خلال البطولة هل واجهت أي صعوبات؟

مواجهة الصعوبات واردة في كل بطولة، وقد تحضرت جيدا لها من قبل الجهازين الفني والإداري للمنتخب قبل المغادرة، كما وجدت كل الدعم من قبل رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية ناصر العجمي، والأمين العام للجنة البارالمبية شريفة الغانم التي كانت قريبة جدا مني، وحاضرة في كل لحظة، وشجعتني في جميع المواقف الصعبة التي واجهتها في دورة الألعاب الآسيوية، وصولا إلى المباراة النهائية، وكانت ثقتها بي عالية، كما وجدت التشجيع والمساندة طوال أيام البطولة من قبل جميع اللاعبين والمدربين الوطنيين حمد العدواني ونزار رمضان، وأقول لكل من ساندني: شكراً لكم.

كيف رأيت مستوى اللاعبات المنافسات.. وأي المنتخبات أقوى؟

المستويات قوية، واجهت السعودية غالية العنزي في الدور الأول وتمكنت من الفوز بثلاثة أشواط دون رد، وبعدها زادت الصعوبة في الأدوار النهائية، ولكن رغم ذلك تمكنت من مواصلة الفوز ولله الحمد، وصولا إلى المباراة النهائية التي كانت الأكثر صعوبة وتنافسية، حيث خسرت الشوط الوحيد لي في البطولة أمام بطلة تايلاند، ولكن تمكنت من الخروج فائزة 3-1.. منتخبات شرق آسيا مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، والصين قوية جداً في جميع الألعاب، وتجدها دائما تنافس على المراكز الأولى.

بهذا الإنجاز هل وصلت إلى سقف طموحاتك؟ أم تفكرين بالجديد والأبعد من ذلك؟

الطموحات كبيرة، وآمل أن تكون الدورة الآسيوية بداية خير تمهد للبطولات المقبلة، ويبقى الحلم الأكبر المشاركة والفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة في باريس 2024، كما أتمنى استمرار الجاهزية الفنية للظفر بالمراكز الأولى ورفع علم الكويت عاليا في البطولات العالمية المقبلة.

هل تواجهين أي صعوبات في مرحلة الإعداد؟.. ومن يساندك ويشجعك على ممارسة لعبة كرة الطاولة؟

لا ولله الحمد، فالإعداد يسير وفق البرامج الفنية المناسبة التي يضعها الجهاز الفني سواء في كرة الطاولة أو ألعاب القوى التي أمارسها معا وبشكل يومي، وأجد التشجيع والدعم الدائم من قبل اسرتي الصغيرة، وأسرتي الكبيرة المتمثلة بإخواني وأخواتي الرياضيين المعاقين في جميع الألعاب.

أين تتدربين؟ وكم الوقت الذي تمضيه في التدريبات؟

أتدرب بشكل يومي في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، في رياضتين مختلفتين، مع المدرب أحمد الحربي في ألعاب القوى، ومع المدرب أحمد فاروق في كرة الطاولة، وعادة ما يبدأ التدريب في الخامسة مساء ولغاية الثامنة، مع فترة توقف لأخذ الراحة، والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين برئاسة شافي الهاجري مشكورا يوفر كل الإمكانات التي من شأنها تطوير المستوى الفني للاعبي ألعاب القوى، وكذلك نادي الإرادة الرياضي للمعاقين برئاسة دعيج الهاجري فيما يتعلق بكرة الطاولة.

لماذا اخترت ممارسة كرة الطاولة من بين كل الألعاب؟

في اليوم الأول لحضوري برفقة والدي إلى نادي المعاقين عام 2012 تنقلنا في أرجاء النادي، وقد رحب بنا المدرب أحمد فاروق، وكانت البداية معه، وبعدها وجدت بالإمكان ممارسة ألعاب القوى إلى جانب كرة الطاولة، والفضل في دخولي المجال الرياضي يرجع إلى المدرب الوطني الراحل أحمد خليل الشطي، حيث حضر في أحد الأيام إلى مدرسة الرجاء وشجع الطالبات على ممارسة الرياضة، ودعانا إلى زيارة النادي للتعرف على الألعاب الموجودة والاختيار من بينها.

تحديت الإعاقة وأثبت بأنك بطلة ومثلت منتخب الكويت أفضل تمثيل في الدورة الآسيوية البارالمبية.. ماذا تقولين لكل فتاة تجلس في منزلها على كرسي متحرك؟

أتمنى من كل قلبي أن تكون مشاركة الفتاة المعاقة أكثر في الرياضة، الاهتمام موجود من قبل الجميع، أجهزة فنية وإدارية ومجلس إدارة، وكأنهم أسرة واحدة، وبإمكان الرياضة أن تحقق الكثير من الأحلام، كما أنها تخرجنا من أجواء البيت التي قد تكون مملة في بعض الأحيان.

كلمة أخيرة ترغبين قولها؟

شكرا كثيراً لكل من ساعدني ووقف إلى جانبي، بفضل الله ثم بجهودكم ودعمكم جميعا حققت الميدالية الذهبية الآسيوية في كرة الطاولة، وباستمرار دعمكم سنصل أنا وإخواني اللاعبين واللاعبات إلى أفضل المراكز إن شاء الله.

