النهار Plus

«الأولى في كل مراحل حياتها».. الوصف الأمثل الذي يمكن إطلاقه على الكاتبة الصحافية والأديبة المصرية الراحلة أمينة السعيد، فهي أول فتاة تعمل في الصحافة، وأول سيدة تتولى رئاسة تحرير مجلة «حواء» الصادرة عن مؤسسة درا الهلال، وكانت الفتاة الأولى التي تلعب رياضة التنس في جامعة القاهرة، كما أنها كانت الفتاة الأولى التي تمارس رياضة السلاح في نادي السلاح المصري.. ومن هنا جاءت أسطورة أمينة السعيد.

هي ابنة أحد الأطباء المشهورين، وشهرة أبيها لم تكن الشيء الوحيد الذي مكنها من أن تعيش حياة مختلفة عن بقية الفتيات، لكن الأب كان مفتاح لغز جرأة الابنة والمدافع الأول عن حقوقها في أن تعيش حياتها وفق ما ترغب وليس حسب ما يفرضه عليها المجتمع من عادات وتقاليد لم يأبه بها الأب كثيرًا وقد تحدثت عنه في أحد اللقاءات التي أجرتها معها إذاعة «صوت العرب» قائلة «هو من محافظة الدقهلية وكلمته كانت واحدة وكان مستنير السلوك».

على فراش الموت

كما كشفت أمينة رواية غريبة كان والدها بطلها وهو على فراش الموت، حيث جمع بناته وطلب منهن أن يقسمن أمامه أنهن لن يتزوجن ألا بعد إتمام التعليم الجامعي مهما كانت الظروف، وحفظت البنات هذا العهد من 5 من البنات عزيزة وكريمة أرسلهما الوالد إلى إنكلترا للدراسة هناك وأدخل أمينة وعظيمة المدارس بالقاهرة ليتعلما باللغة الإنكليزية أما فاطمة فقد رحلت في فترة مبكرة من عمرها.

وعن هذه المرحلة من حياتها، تحدثت أمينة خلال حوار تليفزيوني في برنامج «كاتب وقصة»، الذي كانت تقدمه المذيعة سميرة الكيلاني قائلة «المناخ التربوى والعائلي اللي أنا نشأت فيه ربما يكون له الفضل الكبير في إننا كستات أنا وأخواتي خضنا الحياة ونجحنا فيها، أبونا كان راجل تقدمي جدًا في أفكاره، وكان يسبق عصره ويؤمن بالمرأة، ويتمنى يشوفنا زي الرجالة، ولذلك فتح لنا المجال ومنحنا من القوة والعزيمة والتشجيع العظيم عشان خاطر نحتل المكانة اللي هو يتمناها لينا، يمكن ربما دا لأن أخويا كان الولد الوحيد له، كان طفل صغير لما أبويا مات، وجه بعد سلسلة من البنات، احنا لو كنا عيشنا كنا هنبقي 8 بنات، فأبويا كان حاطط كل آماله فينا ربما يكون هذا لأنه عاوز يعوض إن الولد جه في الآخر، وإنه يقلبنا رجالة إذا استطاع، دي حاجة، ثم إن احنا طلعنا في جو مشحون بالوطنية، أبويا من بداية حياته وهو من رجال الحزب الوطني، يعني مواطن متحمس وثائر بمعنى الكلمة، فإحنا طلعنا في جو وطني واجتماعي تقدمي هو دا اللي يمكن انعكس علينا جدًا».

الكرة الشراب

وتروي السعيد حكاية عن الأب، قائلة عن نفسها إنها كانت شقية تريد أن تفعل كل ما يفعله الأولاد «تجري وتتنطط وما عيب إلا العيب» رأت الأولاد في أسيوط يلعبون الكرة الشراب وسألت ولدا منهم عن مصدر هذه الكرة العجيبة فقال لها: هاتى شراب وسأصنعه كرة.

كانت صغيرة فأخذت جورب والدها الذي حوله الولد إلى كرتين. وفجأة سأل الوالد الذي تحول جوربه إلى كرتين. وفوجئت بالوالد يبتسم، وفوجئت به أكثر وهو يعود إلى البيت ومعه كرتان.. واحدة لها وأخرى للولد الذي حول جوربه إلى كرة.

وجاء أوان الالتحاق بالجامعة الوالد متحمس للفكرة وحريص على ألا تتزوج بناته إلا بعد التخرج في الجامعة. وتمت خطبة أمينة إلى شاب خطواته سريعة إلى سلك التدريس بكلية الزراعة ولكن عليه أن ينتظر سنوات أربعا إلى أن تتخرج أمينة في قسم اللغة الإنكليزية بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول حسب تعليمات السيد الوالد، والتحقت أمينة السعيد بالجامعة، وكانت أول من شجع البنات المصريات على ممارسة الألعاب الرياضية، وارتدت الشورت وهى تلعب التنس في ساحة الجامعة.

لعبة التنس

ويروي الكاتب الراحل مصطفى أمين، واحدة من الحكايات التي تشير إلى شخصية الكاتبة الراحلة أمينة السعيد، الصارمة، في كتابه «شخصيات لا تُنسى» ويقول «كنت طالبًا في كلية الحقوق في القاهرة، وكنا نستمع بإصغاء تام إلى الدكتور بهجت بدوي، وهو يشرح لنا القانون بأسلوبه الشائق الجميل، وفجأة سمعنا صوتًا يدوي كالرعد خارج المدرج وهو يصرخ: إلحقوا! أيها الطلبة! يا أبناء مصر البررة! يا حراس الفضيلة! إن جريمة فعل فاضح علني تُرتكب الآن في ملعب التنس في حرم الجامعة! وباعتبارنا أبناء مصر البررة وحُراس الفضيلة قفزنا من مقاعد الدراسة وأسرعنا إلى الباب تاركين أستاذنا يكمل محاضرته للمقاعد الخالية! وأسرعنا نعدو إلى ملعب التنس لننقذ الفضيلة! ووجدنا الآنسة أمينة السعيد، تلعب التنس مع مدرب التنس بالجامعة، وقد ارتدت فستانًا يغطى جسمها وذراعيها وساقيها إلى ما تحت الركبة! فستانًا طويلًا، لا شورت، ولا ميني جوب! ولكن زميلنا حامي الفضيلة رأى في لعب فتاة للتنس عملًا فاضحًا في الطريق العام، وجريمة مخلة بالآداب تستوجب أن يقوم لها طلبة جامعة القاهرة ولا يقعدوا!. وسمع العميد الدكتور منصور فهمي بحكاية لعب أمينة السعيد التنس فثار وغضب وأرسل الأستاذ عباس سكرتير الكلية إلى أمينة يقول لها: إن العميد يقول «بلاش لعب تنس» وسألته الطالبة: لماذا؟. قال السكرتير: لا يوجد بنات يلعبن التنس!.

ويضيف أمين: «ذهبت أمينة إلى بيتها غاضبة حانقة، وسألها أبوها: ماذا جرى؟. قالت: العميد يهددني! وروت له ما حدث، فقال الأب: أذكر أنني دفعت لك رسوم اتحاد الجامعة ورسوم الألعاب الرياضية، ومادامت الكلية قبلت هذه الرسوم فمن حقك أن تزاولي كل رياضة، اذهبي والعبي ولا يهمك، وسأقف إلى جانبك ما دمتِ لا ترتكبين خطأ، وإذا حدث ورفدوك من الكلية ظلمًا فسوف أرسلك إلى إنكلترا لإتمام دراستك، واستمرت أمينة تلعب التنس في ملاعب الجامعة متحدية عميد كلية الآداب.. ووقف الطلبة بجوارها يؤيدونها ضد العميد».

مسرحية الحكيم

إلى جانب ذلك كانت أمينة تهوى الفن، ودفعتها تلك الرغبة إلى العمل في مجال التمثيل، أثناء دراستها الجامعية، مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، حيث قدمت مسرحية «المرأة الجديدة» لتوفيق الحكيم. أما مسيرتها مع الصحافة فقد بدأت مبكرًا فخلال فترة الدراسة كان زميلها في الجامعة مصطفى أمين قد قدمها إلى محمد التابعي الصحافي المعروف وقت ذلك، فقدمت له بعض القصص الاجتماعية، وقدمها زميلها محمد فتحي إلى الإذاعة لتعمل بالقطعة تترجم بعض القصص عن الإنكليزية وتلقيها بصوتها في الميكروفون.

وعملت السعيد بالصحافة تحت اسم مستعار قبل تخرجها في الجامعة، حيث اضطرت أن تعمل دون علم أهلها، ورأى مصطفى أمين في نشاطها، واتصالاتها الواسعة، وقوة شخصيتها، وذكائها، ما يؤهلها لأن تصبح أول فتاة مصرية تعمل بالصحافة، وكانت تلك الفترة مليئة بالكاتبات أمثال: مي زيادة، وباحثـة البادية ملك حفني، ومنيرة ثابت صاحبة مجلة روزاليوسف.

دار الهلال

بعد التخرج وجدت السعيد فرصتها في «دار الهلال» وهنا تشهد أمينة لصاحبي دار الهلال إميل وجورجي زيدان بالحرص على تولى أمورها ورعايتها وحراستها وتشجيعها وعلى حد قولها على حمايتها من الرجال الذين حسبوا أنها لقمة سائغة لهم وفى مجلة «المصور» بدأت بباب «سألوني» الذي لازمها وعرفت به وترد على أسئلة القراء وأصبحت أول كاتبة بعد باحثة البادية تهتم بالشؤون الاجتماعية اهتمامًا شخصيا متصلا بالحياة العامة، وترأست تحرير مجلتي «حواء» و«المصور» ورأست مجلس إدارة «دار الهلال»، وشهدت المطبوعات وازدهاراً في عهدها، وكانت أول صحافية تزور أميركا والاتحاد السوفييتي، وأصبحت أول وكيل لمجلس نقابة الصحافيين وعضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة وبعد بلوغها سن المعاش أصبحت مستشارًا لدار الهلال وعضوًا بالمجالس القومية المتخصصة وعضوًا بمجلس الشورى لدورتين متتاليتين. كما تولت منصب سكرتير عام الاتحاد النسائي الذي أنشأته هدى شعراوي.

الأديبة أمينة

العمل الصحافي لم يقف حائلا بين أمينة وبين ممارسة هوايتها الأولى في الترجمة، فأصدرت أول كتاب لها بعنوان «أمطار»، تبعه كتاب آخر هو «أوراق الخريف»، تضمن الكتابان مجموعة من القصص المترجمة لأمهات الأعمال القصصية العالمية ولم يقتصر إنتاج أمينة السعيد الأدبي عند ترجمة الأعمال الأدبية المهمة، ولكنها اتجهت إلى كتابة الروايات، فصدر لها «الجامحة، وآخر الطريق، ووجوه في الظلام، والهدف الكبير» ومن أهم الكتب التي اهتمت بنشرها كان كتاب «مشاهدات في الهند»، والذي رصدت من خلاله مشكلة الخلاف بين المسلمين والهندوس في الهند، قبل تقسيم شبه القارة الهندية بين باكستان والهند.

كشك والنكتة

تعرضت أمينة السعيد على مدار حياتها إلى هجوم من جانب كثيرين تشككوا في آراءها وكتاباتها حيث لاقت هجومًا على منابر المساجد، فنعتوها بالكفر والخروج على الدين، وكان من أبرز هؤلاء الشيخ عبد الحميد كشك، الذي قاد الهجوم عليها، ووصل الأمر إلى الطعن في عرضها، بحجة أنها تطالب بأن تتزوج المرأة 4 رجال، وما كان ذلك في الحقيقة سوى شائعة أطلقت عليها، وهو الأمر الذي استنكرته أمينة السعيد في ديسمبر عام 1976، خلال اللقاء الذي جمعها مع الرئيس السادات ضمن مجموعة من الصحافيين، في الإسكندرية، قائلة «أي خلق وأي شرع وأي دين وأي دولة تسمح باستخدام منابر المساجد للطعن في عرض امرأة مثلي لها 5 أحفاد» ثم ألقت نكتة ساخرة، تداولها الكثيرون «في بيت الله وعلى منبر الصلاة يقال للمصلين إن أمينة السعيد تطالب بأن تتزوج المرأة 4 رجال، كأنما لا يكفي عذابا للمرأة أن تتحمل رجلًا واحدًا».

لحظة الرحيل

وكانت السعيد ترى أن أخطر المشكلات التي تواجه المرأة العربية تتمثل في المرأة نفسها، وأن الزوجة بلا كرامة والمحرومة من السعادة هي امرأة في إجازة عن العطاء وعن المشاركة في بناء الوطن، وقبل رحيلها بأربعة أيام كتبت في «المصور» قائلة «أفنيت عمري كله من أجل المرأة، أما الآن فقد هدني المرض، وتنازلت النساء عن كثير من حقوقهن، فالمرأة المصرية صارت ضعيفة، فلا خلاص للمرأة إلا بالنضال والأمل»، وفي صباح الثالث عشر من أغسطس عام 1995 بدار الهلال، توفيت أمينة لتشيع جنازتها من نفس الدار التي كانت شاهدة على مشوارها الطويل ورحلة كفاحها.

