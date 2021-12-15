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أكد الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جرمان الفرنسي، أنه سيقاتل من أجل الفريق الباريسي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال عن مواجهة نارية بين باريس سان جرمان وريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا.

وقال راموس في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا« الإسبانية: «كنت أتمنى ألا تسفر القرعة عن هذه المواجهة، لكن العودة إلى برنابيو تدعو للفرح، خاصة أنني لم أتمكن من توديع الجماهير بسبب جائحة كورونا».

وأضاف: «القدر متقلب، كنت أتمنى مواجهة فريق آخر، أنت تعرف كم المودة والحب بداخلي لريال مدريد، الآن حان دوري للدفاع عن سان جرمان».

وشدد المدافع الإسباني: «سأبذل قصارى جهدي للعبور إلى الدور المقبل، أنا ذاهب للموت من أجل باريس سان جرمان، إنه الفريق الذي راهن عليّ».

وانتقل راموس إلى باريس سان جرمان في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الميرنغي.

ولم يشارك راموس صاحب الـ35 عامًا مع باريس سان جرمان منذ بداية الموسم، سوى في مباراة واحدة فقط، بسبب معاناته من الإصابة.

ومن المقرر إقامة مباريات جولة الذهاب أيام 15، 16، 22 و23 فبراير المقبل، فيما سيشهد شهر مارس المقبل مباريات الإياب، أيام 8، 9، 15 و16.

من جانب آخر أبدى راموس رغبته في ارتداء قميص المنتخب الإسباني مجددًا، ولكنه أكد أن تركيزه ينصب على الانتظام في اللعب بعدما خاض مباراة واحدة فقط هذا الموسم.

وقال راموس «لا أعلم ما إذا كنت سأعود. الأمر المحوري بالنسبة لي هو العودة للعب مع الفريق. وبعد ذلك لويس إنريكي هو المدرب. بالتأكيد أود العودة للمنتخب، ولكن علي التركيز أولا في الانتظام في اللعب».

وبسؤاله عن موعد عودته للعب مع سان جرمان، قال في مؤتمر صحافي: «لا أحد يعلم ما سيحدث غدا، قد أنضم نهاية هذا الأسبوع للتدريبات الجماعية. الآن أستمر في التدريب بخطة محددة للعودة للتدريبات الجماعية في أسرع وقت».

وتحدث راموس عن ناديه الجديد قائلا «أنا ممتن للغاية للطريقة التي عاملني بها النادي. أولا لرهانهم علي. والتأقلم كان رائعا للغاية. الأمر الصعب كان في المنزل لأنني لم أجد مكانا يمكن أن يكون هادئا للأسرة. بالنسبة لغرف الملابس، إنه فريق يضم لاعبين كباراً وجميعهم عاملوني بشكل رائع، وسنتعرف على بعضنا البعض شيئا فشيئا في المستقبل».

وعن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تنافس لسنوات بينهما حين كانا يلعبان لريال مدريد وبرشلونة، أكد أنهما يحظيان بعلاقة «رائعة للغاية».

وأضاف «فزنا بكل شيء ونسعى الآن من جديد لخوض مشروع جديد ومساعدة «بي إس جي» على الفوز. الهدف هو الفوز. الهدف هو التشامبيونزليغ، وأنا وميسي يمكننا المساهمة في ذلك. أتمنى أن يكون الأمر كذلك. العلاقة استثنائية، يسودها الإعجاب والاحترام».

