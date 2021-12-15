دوليه

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أول من أمس تأجيل المباراتين المقبلتين لفريق شيكاغو بولز بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه.

وقالت الرابطة في بيان إن مباراتي شيكاغو أمام ديترويت بيستونز وتورونتو رابتورز غدا تأجلتا بسبب «كوفيد-19« دون تحديد موعد إقامتهما لاحقا، وذلك في أول مباراتين يتم تأجيلهما في الدوري هذا الموسم بسبب الوباء. وأضافت أن 10 من لاعبي بولز غير متاحين حاليًا بعد دخولهم بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بـ«كوفيد-19«، إلى جانب «أعضاء آخرين في الجهاز الفني». ويجب أن يكون هناك ما لا يقل عن ثمانية لاعبين سالمين حتى يتمكن فريق ما من لعب مباراة في الدوري بحسب لوائح الرابطة التي تنص أيضًا على أن اللاعب الذي تكون نتيجته إيجابية، يجب أن يغيب لمدة عشرة أيام، ما لم يقدم اختبارات سلبية متتالية لمدة يومين.

لكن إصابة 10 لاعبين في صفوف بولز صعبت مهمته في خوض المباراتين المقبلتين فطلب تأجيلهما وهو ما استجابت له الرابطة.

وذكرت شبكة «إي إس بي إن« أن المهاجم أليز جونسون أصبح أحدث لاعب تثبت إصابته بفيروس «كوفيد-19« الاثنين، مشيرة إلى أن ديمار ديروزان وزاك لافين وكوبي وايت وتروي براون جونيور ومات توماس وجافونتي غرين وآيو دوسونمو وديريك جونز جونيور وستانلي جونسون يخضعون إلى بروتوكولات الصحة والسلامة.

