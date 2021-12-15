دوليه

ارتقى آيندهوفن إلى صدارةِ الدوري الهولندي بفوزه على مضيفه نايميِخن 2-1 ضمن الجولة السادسة عشرة. وافتتح ماغنوس ماتسون التسجيل لصالح فريقه نايميِخن في الدقيقة الثامنة، غير أن الضيف آيندهوفن قلب الأمور في الدقائق الأخيرة من المواجهة حيث أدرك التعادل عبر يوربي فيرتيسين في الدقيقة الثمانين. وفي الدقيقة التسعين خطف زميله كارلوس فينيسيوس هدف الفوز والنقاط الثلاث ليصعد آيندهوفن إلى الصدارة مستفيدا من فوزه وخسارة آياكس وتعادلِ فاينورد. غرناطة تعادل مع قادش تعادل فريق قادش مع ضيفه غرناطة 1-1 اول من أمس في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني. وتقدم سانتياغو أرزامينديا لقادش في الدقيقة 32 من عمر المباراة، قبل أن يدرك خورخي مولينا التعادل لغرناطة في الدقيقة 89. بذلك رفع غرناطة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر بينما رفع قادش رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ18.