دوليه

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اكتشاف 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي وطواقم الأندية. وجاء في البيان الرسمي الذي صدر على موقع الرابطة الإلكتروني، أنها تؤكد أن الفحوصات التي تمت بين السادس من ديسمبر الحالي وحتى الثاني عشر من الشهر ذاته والتي جرت على 3805 لاعباً وإداريا أكدت وجود 42 حالة إيجابية. وأكد البيان أن الرابطة ستواصل العمل مع الحكومة والسلطات المحلية وروابط المشجعين، كما أنها ستستجيب لأي تعديل فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي قد تفرضها السلطات مستقبلا تماشيا مع تطور الحالة الوبائية. وكان نادي مان يونايتد الإنكليزي أغلق مقره التدريبي وذلك بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

