دوليه

تشتعل المنافسة اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، عندما تلتقي قطر مع الجزائر على ستاد الثمامة، ومصر مع تونس على ستاد 974، في ظل الرغبة المشتركة بين المنتخبات الأربعة في بلوغ المباراة النهائية. ويتطلع نسور قرطاج والفراعنة إلى الفوز وبلوغ نهائي البطولة، التي خطفت الأضواء على امتداد الأسبوعين الماضيين. ويترقب عشاق الكرة العربية مواجهة صعبة على المنتخبين، نظرا لقيمة الرهان وما قدماه في الدور الأول وربع النهائي. وتعول تونس على العامل البدني، حيث حصل نسور قرطاج على يوم راحة أكثر، إضافة إلى خوض الفراعنة 120 دقيقة أمام الأردن في ربع النهائي.ويواجه منذر الكبير، مدرب تونس، حيرة إيجابية قبل مواجهة نصف النهائي، حيث اكتملت صفوف المنتخب لأول مرة منذ انطلاق البطولة.

وشارك الثنائي العائد من الإصابة علي معلول وياسين الشيخاوي بشكل طبيعي في تدريبات الأول من أمس، كما انقضت عقوبة محمد علي بن رمضان، وانضم منتصر الطالبي. وهذا العامل قد يربك حسابات الكبير عند اختيار التشكيلة الأساسية، إذ سيكون في حيرة من أمره بين المحافظة على التشكيلة التي تألقت أمام الإمارات وعمان، أو إدخال تغييرات قد تنجح وقد تفشل. في المقابل، يعاني منتخب مصر لخوض مواجهة اليوم بتشكيلته المثالية، نظرا لإصابة أحمد حجازي، وحمدي فتحي، والحارس محمد الشناوي. وحاول الجهاز الطبي تجهيز الثلاثي، حتى يكونوا على أتم استعداد للمشاركة في المباراة، التي سيكون للجماهير الغفيرة الحاضرة دور في تحديد هوية المتأهل. ويتسلح الفراعنة بخبرة لاعبيهم وروحهم الانتصارية العالية، إلى جانب دهاء المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لخطف تذكرة النهائي. بدوره المنتخب القطري المضيف لن يضيع فرصة بلوغ النهائي والتتويج باللقب، من خلال الفوز في مباراة اليوم، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام محاربي الصحراء.

وشدد عبد الكريم حسن مدافع المنتخب القطري على صعوبة اللقاء، وقال «مواجهة الجزائر صعبة وتتطلب مضاعفة الجهود والتركيز طوال الـ90 دقيقة، منافسنا منتخب قوي ومتمرس في البطولات الأفريقية، وعلينا الاستعداد له جيدا». من ناحيته، أكد عبد القادر بدران، صخرة دفاع المنتخب الجزائري، أن فريقه جاهز على كافة الأصعدة، لتجاوز عقبة المنتخب القطري، وقال بدران في تصريحات إعلامية: «باشرنا تحضيراتنا الجدية لخوض مباراة الدور نصف النهائي، أمام المنتخب القطري، الحقيقة أن كل الظروف مواتية لتجاوز عقبة العنابي ومواصلة المغامرة العربية». وتابع: «الجميع هنا يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولن ندخر أي جهد في سبيل إسعاد الشعب الجزائري».

