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يتطلع الكويت والقادسية إلى تحقيق الفوز في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز قبل مواجهتهما المنتظرة الثلاثاء المقبل في نهائي كأس الأمير، ويستقبل الكويت ضيفه الفحيحيل في الـ 05:25 مساءً، كما يستضيف القادسية منافسه اليرموك في الـ 07:40 مساءً على ستاد محمد الحمد.

ويتفق الفريقان على أن مباراة هذه الجولة لها الأهمية في الوقت الحالي، وأن التفكير في المباراة النهائية يأتي بعد نهاية لقائي اليوم، فالأصفر والأبيض يحتلان المركز الثاني برصيد 9 نقاط لكل منهما وبفارق نقطة واحدة خلف كاظمة المتصدر.

في المباراة الأولى، يريد الأبيض استعادة توازنه بعد خسارته أمام السالمية وتنازله عن صدارة الترتيب لصالح كاظمة، ويدرك مدرب الفريق التونسي نبيل معلول أن التعثر في مباراة الليلة سيكون له تأثير سلبي على معنويات الفريق قبل المباراة النهائية، بالإضافة إلى ابتعاد الأبيض عن الصدارة. ومن المنتظر أن يجري معلول بعض التغييرات على التشكيلة التي بدأ فيها مباراة السالمية، حيث يملك المدرب أسماء مميزة خصوصاً في الجانب الهجومي بوجود الكونغولي ديوميرسي مبوكاني ويوسف ناصر وفيصل زايد وأحمد الزنكي وعلي حسين.

ومع أن الفحيحيل الذي يحتل المركز الثامن جمع نقطتين فقط من مبارياته الأربع، إلا أن الفريق ظهر بصورة جيدة حتى الآن، وكان قريباً جداً من تحقيق التعادل أمام العربي في المباراة التي خسرها 1-2 الجولة الماضية، ويعتمد مدرب الفريق ظاهر العدواني على إغلاق المناطق الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة معتمداً على سرعة الثنائي: الإسباني جاي ديمبلي والعاجي سيدريك هنري.

وفي المباراة الثانية، تبدو ظروف القادسية مشابهة للكويت رغم أن الأصفر قادم من انتصار على التضامن بنتيجة 3-2، إلا أن هذا الانتصار لم يكن مرضياً مع استمرار حالة التذبذب التي يعاني منها الفريق منذ الجولة الأولى.

ويدرك الجزائري خير الدين مضوي مدرب القادسية أن حصد النقاط الثلاث هو الأهم في مواجهة اليوم من اجل البقاء قريباً من الصدارة والتفرغ لنهائي كأس الأمير من أجل رد الاعتبار أمام الكويت الذي هزمه قبل جولتين بثلاثية نظيفة.

في المقابل، يقبع اليرموك في المركز الأخير دون رصيد من النقاط بعد أن خسر مبارياته الأربع آخرها أمام النصر بهدف دون رد، ورغم ذلك فإن فريق المدرب الوطني أحمد حيدر ظهر بصورة جيدة في كل مبارياته، ومهمة الأصفر لن تكون سهلة أمامه.

