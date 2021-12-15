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كشف النادي العربي عن إصابة مدافعه التونسي أيمن محمود بقطع في غضروف الركبة، سيحتاج على إثره لعملية جراحية ثم الخضوع لبرنامج تأهيلي لفترة لا تقل عن شهرين قبل العودة للتدريبات الجماعية مع فريقه الأخضر.

من جانب آخر، قال رئيس جهاز الكرة في العربي علي مندني أن فريقه سيخوض مباراة صعبة يوم السبت المقبل مع كاظمة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، مضيفا أن لاعبي فريقه يدركون أنه لا مجال لإهدار النقاط في الجولات المقبلة إن أرادوا المنافسة على اللقب.

وعن فوز فريقه بالمركز الثالث في بطولة كأس الأمير على حساب كاظمة بالذات بركلات الترجيح 5 – 4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1 – 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأول من أمس على ستاد ثامر، أفاد مندي ان المواجهة جاءت ممتعة ومثيرة من الطرفين، مضيفا ان اللعب كان مفتوحاً في أغلب المجريات وإن كان كاظمة قد أغلق منطقته في بداية الشوط الأول.

ونوه الى أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي ميشا حاول قدر الإمكان إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين للمباراة المقبلة التي وصفها بالمصيرية خشية تعرض أي لاعب للإصابة وبالتالي خسارة جهوده في لقاء السبت.

