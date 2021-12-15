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قال لاعب نادي كاظمة ناصر الفرج إن فترة غيابه عن الملاعب ستمتد ما بين 20 يوماً إلى شهر وذلك بعد اصابته بتمزق في العضلة الضامة. وغاب الفرج عن مباراة فريقه التي خسرها أمام العربي 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لمسابقة كأس الأمير. وكان الفرج شارك في الشوط الثاني من مباراة البرتقالي السابقة ضمن الجولة الرابعة للدوري أمام الشباب. واعتبر الفرج مواجهة الأول من أمس «بروفة» للقاء الفريقين السبت المقبل في الدوري الممتاز، لافتاً إلى أن المباراة جاءت جميلة من الطرفين. وأضاف: «الأهم بالنسبة لنا مباراة السبت التي نتمنى أن نحصد نقاطها الثلاث من أجل الاستمرار بالصدارة»، مشيراً إلى أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن اللقب لكنه أكد في الوقت ذاته أن اللاعبين عازمون على التمسك بالصدارة والمنافسة حتى الجولات الأخيرة.