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واصل النصر تقديم عروضه القوية محققاً انتصارا مستحقاً على اليرموك 110-91 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة نادي الساحل ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز الصليبخات على الساحل 71-62. وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف العربي المتصدر بـ11 نقطة، فيما تراجع اليرموك إلى المركز الثالث بـ 10 نقاط أيضاً، يأتي بعدهم الصليبخات 8 نقاط، ثم الشباب 7 نقاط، والتضامن والساحل 6 نقاط لكل منهما. وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر الوصيف نظيره خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل. ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حساب النقاط. وقدم النصر عرضا قوياً أكد من خلاله رغبته في المنافسة الجدية على لقب البطولة والتأهل إلى دوري الأضواء. وانهى النصر الربع الاولى متقدما 27-13، ما منحه الفرصة في توسيع الفارق في الربع الثاني الذي انهاه متقدما 63-46، ثم واصل تفوقه على خصمه في الربع الثالث الذي انتهى لصالحه أيضاً 82-75، قبل أن ينهي المباراة 110-91.