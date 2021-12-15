دوليه

غادر منتخب رفع الاثقال الى القاهرة امس للانتظام في معكسر تدريبي خارجي يستمر حتى 24 الشهر لحالي استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية المقررة في أربيل بالعراق في 25 ديسمبر.وقال امين السر العام للاتحاد مسيلم العدواني ان الاتحاد بدأ قبل مدة الاعداد للبطولة من خلال حصص تدريبية استعدادا لخوض منافسات البطولة التي يشارك فيها 18 منتخبا عربيا. وأفاد العدواني أن لاعبي المنتخب عازمون على المنافسة بقوة على لقب البطولة واحراز مراكز متقدمة لا سيما أنها البطولة الأولى للمنتخب منذ آخر مشاركة له في عام 2019 بعد توقف البطولات بسبب جائحة كورونا.