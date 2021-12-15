دوليه

دأ اللاعب المغربي أشرف بن شرقي خطواته في طريق الرحيل عن الزمالك المصري عقب الموسم الجاري حيث ينتهي عقده الصيف المقبل ويرفض حتى الآن التوقيع على عقد جديد. وشارك بن شرقي مؤخرا مع منتخب المغرب في كأس العرب بقطر ومع خروج أسود الأطلس من البطولة انتظر الزمالك عودة اللاعب استعدادا للمشاركة في مباريات الدوري المصري. لكن بن شرقي فاجأ الزمالك بطلب الحصول على إجازة خاصة قبل الانضمام لتدريبات فريقه استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز. وأخطر أشرف بن شرقي مسؤولي الزمالك بالسفر لقضاء إجازة في دبي عقب توديع منتخب بلاده لبطولة كأس العرب لعدم الحصول على إجازة رفقة لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية. ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 21 ديسمبر الحالي. ولم يبلغ بن شرقي إدارة الزمالك بموعد عودته ما يزيد الغموض حول إمكانية لحاق اللاعب بمباراة المقاولون. إلى ذلك قال خالد الغندور الإعلامي وقائد الزمالك السابق إن بن شرقي أبلغ لاعبي المغرب في قطر أنه لن يجدد عقده مع الزمالك. وأضاف أن بن شرقي أكد للاعبين أن الزمالك عرض عليه مبلغا كبيرا للتجديد لكنه لن يستمر في القلعة البيضاء بعد الموسم الجاري. يذكر أن الزمالك خسر جهود التونسي فرجاني ساسي بذات الطريقة الموسم الماضي حيث ماطل في تجديد عقده قبل أن يترك الفريق قبل انتهاء الموسم ويرحل للدحيل القطري.