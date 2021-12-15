مال وأعمال

من منطلق حرصه على تعزيز باقة منتجاته المصرفية بعروض مبتكرة تلاقي تطلعات جميع شرائح عملائه، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أخيراً عن إطلاق عرضه الخاص لعملاء حساب Black على تطبيق «Requeue» - المختص بتنظيم قوائم الانتظار أوتوماتيكياً - حيث يمكنهم الآن الحصول على تذاكر KIB المجانية على هذا التطبيق ليتمتعوا بمجموعة من المزايا الإضافية والحصرية التي تسهل عليهم عملية الانتظار والدخول لأكثر من 90 علامة تجارية لسلسلة المطاعم والمقاهي المشاركة في Requeue.

ومن ضمن المزايا الخاصة التي تمنحها تذكرة KIB على التطبيق هي السماح بدخول قوائم الانتظار المكتملة، وكسب أولوية في الأدوار، فضلاً عن الاختيار من قوائم الطعام وإتمام الطلبات قبل الدخول. وتعمل هذه الخدمة من خلال تفعيل رمز يصل عميل Black عبر رسالة نصية قصيرة ليربح بها 10 تذاكر إلكترونية مجانية من KIB على Requeue، علماً أن التذاكر سارية الاستخدام حتى نفاذها. وفي تصريح من مساعد المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد و رئيس قسم الخدمات المصرفية المتميزة في KIB، فيصل الشويرد، قال: «في ظل التنافس الشديد بين البنوك الكويتية على تطوير مجموعة الخدمات والمنتجات المطروحة للعملاء، يواصل KIB نجاحه في ابتكار وسائل جديدة يعزز بها تجربة عملائه الاستثنائية من مختلف الشرائح، ويمنحهم قيمة مضافة تلائم نمط حياتهم، وفي ذات الوقت، يؤكد على منهجه: بنك للحياة، الذي يسعى من خلاله إلى التواصل مع عملائه وخدمتهم في أدق وأبسط الأمور التي تمس حياتهم اليومية كشريك وليس مجرد مصرف أو مؤسسة مالية فقط».

ومن جانب أخر، أكد KIB أيضاً حرصه على التعاون مع المبادرين الكويتيين من مؤسسي التطبيقات ودعم ابتكاراتهم، حيث كان تطبيق Requeue المحلي قد أطلق في عام 2020 ليقدم حلولاً من شأنها أتمتة طوابير الانتظار بتقنيات اختبرت ميدانياً، وتوفير العناء على مستخدميه في إيجاد الأماكن المتوافرة وسرعة استلام الطلبات، لا سيما وقت الأزمة، محققاً نجاحاً كبيراً بين مستخدميه حتى الآن، ما أدى إلى استضافة KIB لينضم إلى قائمة شركائه.

ويذكر أن حساب Black قد صمم خصيصاً لعملاء النخبة في KIB، حيث أنه يمنحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم المصرفية عن طريق مدير علاقات عملاء خاص، كما يتيح لهم الوصول إلى جميع العروض الشخصية المتميزة، من بينها الموافقة السريعة على طلب التمويل، ودخول قاعات الخدمات المصرفية المخصصة، كذلك لصالات الانتظار في مطارات العالم، علاوة على تقديم العديد من الخصومات الحصرية في المتاجر، والفنادق، والمطاعم، المحلية منها والعالمية.

