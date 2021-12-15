مال وأعمال

عقد بنك «بوبيان» ورشة عمل مع بنك الائتمان الكويتي تحت عنوان (Lean Ambassadors). حيث تشارك الجانبان الخبرة والمعرفة في إدخال إدارة التغيير في المؤسسة والإدارة المنهجية لتغيير الأدوات والتقنيات وتقليل وقت الدورة المستندية. وأكد المتحدث الرسمي لدى بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي أن هذه الورشة تأتي ضمن أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام في شتى المجالات وتبادل الخبرات ذات التخصصات المشتركة بين القطاعين. كما ذكرت أن بنك الائتمان يهتم بالعمل على تطوير خدمات البنك، واختصار الدورة المستندية على المواطنين وترتكز خدمات بنك الائتمان الكويتي على النظم التكنولوجية المتطورة والخدمات الإلكترونية المتكاملة والذكية. وفي الختام شكر المتحدث الرسمي حباري الخشتي إدارة بنك بوبيان وجميع المنظمين للورشة معربة عن أملها في أن يحقق هذا التعاون أهدافه ويسهم في تحسين جودة وإجراءات العمل في بنك الائتمان.

