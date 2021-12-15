مال وأعمال

وقّع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك وشراكة مع تطبيق «?ي ثرو» V-THRU لدعم عملاء بنك بوبيان من الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن ان تنضم تحت منصة التطبيق المتخصص في طلبات المطاعم والكافيهات وذلك بهدف دعم المشاريع الصغيرة والانشطة التجارية الناشئة . وتم توقيع الاتفاقية في حفل خاص اقيم بهذه المناسبة بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة عبدالله المجحم والرئيس التنفيذي لتطبيق «?ي - ثرو» عبدالله الشلبي ومدير تطوير الاعمال للتطبيق طارق السالم وعدد من مسؤولي البنك والتطبيق وعدد كبير من أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة من عملاء بنك بوبيان . وأكد المجحم تعليقاً على الاتفاقية أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول ومن بينها الكويت والفرص الوظيفية التى تخلقها في ظل انحسار هذه الفرص حكومياً وعلى مستوى الشركات الكبرى .

وأضاف « نسعى في بنك بوبيان منذ سنوات على القيام بدورنا وكجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية في دعم المشاريع الصغيرة وتحفيز فرص نموها ومساعدتها على الانطلاق في مختلف القطاعات والمجالات «. وأشار المجحم إلى النمو الكبير في قطاع المقاهي والكافيهات والمطاعم كواحدة من القطاعات الاقتصادية التى يقبل عليها الشباب الكويت والتي شهدت نمواً كبيراً في السنوات الاخيرة بما تخلقه من فرص عمل وموارد اضافية للاقتصاد.

من ناحيته قال المدير التنفيذي لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون «مع تزايد الاقبال من الشباب الكويتي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان لا بد من قيامنا بمجاراة هذا التطور من خلال طرح مجموعة من الحلول المميزة التى تلبي طموحات وتطلعات الشباب».

وحول مضمون الاتفاقية قال السعدون ان عملاء الإدارة المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء الحاليين او المستقبليين في البنك سيتمتعون بالكثير من المزايا لدى تسجيلهم في تطبيق «?ي - ثرو» حيث سيتحمل البنك عنهم جميع التكاليف.

تطبيق «?ي - ثرو»

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتطبيق V-Thru عبدالله الشلبي أن التطبيق يوفر أحدث خدمة دراي? ثرو

في الكويت ، حيث تم تطوير التطبيق بهدف توفير خدمة مميزة ذات تكلفة بسيطة لأصحاب مشاريع المطاعم والكافيهات حيث يتمتع التطبيق بخاصية التتبع عن طريق الGPS لتحديد المسار على الخريطة إلى المتجر وتتبع حالة الطلب لتوفير تجربة افتراضية حديثة ومتكاملة للمستخدم.

وحول الاتفاقية قال الشلبي «نفتخر بعقد شراكة من هذا النطاق مع أحد المؤسسات المالية التى تعتبر نموذجاً يقتدى به لمدى اهتمامها بالتطورات التكنولوجية وتوفيرها لأفضل الخدمات لرواد الأعمال من الفئة الشبابية».

من ناحية أخرى قال السعدون ان الاقبال يتزايد على الخدمة المميزة e Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات في ظل العودة التدريجية للحياة الطبيعية وعودة القطاعات الاقتصادية للتشغيل بصورة مستمرة . وأضاف «مع تزايد الاقبال من الشباب الكويتي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان لا بد من قيامنا بمجاراة هذا التطور من خلال طرح مجموعة من الحلول المميزة التى تلبي طموحات وتطلعات الشباب ومن هنا جاءت خدمة e Pay التى تميز بها بنك بوبيان والتى تتيح تحصيل المدفوعات للشركات عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى العميل الذي يمكنه تسوية الفاتورة عبر الإنترنت باستخدام بطاقات السحب الآلي الخاصة بهم وهي طريقة سهلة وسريعة وآمنة». وأوضح السعدون أنه يمكن الاشتراك في الخدمة من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت او تطبيق بوبيان للشركات حيث يمكن تفعيل الخدمة خلال ثواني مع إمكانية التحكم التى تشمل حدود الاستخدام اليومية والشهرية و حالة الروابط المرسلة مع إنشاء ومشاركة روابط دفع متعددة في وقت واحد.

وأضاف أنه يمكن من خلال الخدمة حفظ معلومات عملاء الشركة حيث يمكن الرجوع اليها في أي وقت ومنح صلاحيات دخول مختلفة لمستخدمي الخدمة مع إنشاء قائمة المستلمين بالاضافة إلى تمكين خدمة ePay من إرسال رسالة نصية قصيرة SMS لعملائك تحتوي رابط K-Net يمكنهم من خلاله الدفع باستخدام أي بطاقة سحب آلي. كما يمكن أيضاً إيداع جميع المدفوعات التي يدفعها العملاء من خلال خدمة ePay في الحساب بشكل فوري واستلام الأموال من خلال ePay بطريقتين اما عن طريق الرسائل القصيرة (SMS) أو مشاركة رسائل ePay مع رابط K-Net من خلال تطبيق خارجي.

