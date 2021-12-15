مال وأعمال

أكد امين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي على الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص في تطبيق رؤية كويت جديدة 2035.

وعبر مهدي خلال كلمته، في منتدى الكويت الخامس للقانون التجاري، عن سعادته البالغة والكبيرة بتواجده داخل الملتقى الذي يهدف في المقام الأول النهوض بالأداء التشريعي الذي ينعكس على بيئة الأعمال.

ومن جانبه، اوضح المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت ان المنتدى يأتي في اطار سعي المجموعة للاستدامة ودعم القوانين والتشريعات والثقافة القانونية، كما ان تلك المنتديات ضرورة ملحة في المجتمع الكويتي وبشكل خاص للمجتمع الاقتصادي والقانوني.

وأوضح الياقوت ان تلك المنتديات جزء من الضغط للبحث في كيفية ايجاد افضل الحلول للتشريعات القانونية والاقتصادية، كما انه وسيلة للتباحث والمشاركة للخبرات القانونية بوجود اكثر من 200 مشارك في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية.

وأشار الى ان هذا التواجد يدل على الحاجة الملحة لتسليط الضوء على القوانين الاقتصادية مثل قانون الافلاس والاندماجات والاستحواذات والفنتك وهيئة الاتصالات وغيرها من القوانين.

وشدد الياقوت على الجانب التوعوي للقطاع القانوني والاقتصادي على مستوى المجتمع وهو مسؤولية مجتمعية يقوم بها منظمو المنتدى ضمن مسؤولياتهم المجتمعية.

وفي استعراضه لأهمية قانون الافلاس، اشار الى القانون الجديد يشكل نقلة نوعية لحماية المجتمع والاقتصاد والكيانات التجارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يخلف بالتزاماتها تجاه الدائنين، مشيراً الى ان القانون يأتي في صالح المتعثر «حسن النية» كما يعاقب «سيئ النية» ويعرضه للوقوع في الجرم والتدليس وقد تتخذ النيابة الجزاء اللازم ضده.

وأضاف: ان القانون الجديد يهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للافلاس والنظرة العامة حول قواعد الافلاس التي مضى عليها حوالي 40 عاما منذ صدور قانون التجارة الكويتي بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980، حيث يعد بمنزلة الاعدام للمفلس سياسيا وتجاريا واجتماعيا، الأمر الذي ادى الى انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالافلاس بسبب نفور المدينين من اللجوء الى احكام الافلاس الواردة في قانون التجارة.

وقال ان القانون قدم عدة مزايا مهمة، منها استحداث نظام التسوية الوقائية وهي اجراءات تهدف الى اتفاق المدين (التاجر الذي يمكن ان يفلس) ودائنيه (الذين يطالبونه بديون) على مقترح تسوية وقائية وفق احكام هذا القانون. وأوضح ان القانون اضاف قسماً مهماً عن اعادة الهيكلة وهي اجراءات تهدف الى اتفاق المدين ودائنيه على خطة لاعادة هيكلة الشركة بمساعدة الأمين الذي يشرف على طلب الافلاس باشراف القاضي.

وذكر ان القانون الجديد محاولة جادة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت لتصبح البلاد جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وهو محاولة لمواكبة القوانين المتطورة حول العالم، كما انه قانون نوعي يواكب الآمال والطموحات، ويحافظ على الشركات ويوفر آليات استمرارها، وهو ما لم يكن موجوداً في القانون السابق.

وشدد على ان القانون خصص باباً كاملاً لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً ان القانون القديم لا يسمح للتاجر بممارسة اي عمل تجاري او عضويات مجالس ادارات، حيث كان باختصار اعدام للتاجر من جميع النواحي. وأكد ان القانون الجديد يمكّن التاجر من ممارسة التجارة باذن من القاضي شريطة الا يتأثر الدائنون في المشاريع القديمة، كما لا ينص القانون الجديد على ضبط واحضار ومنع سفر التاجر الا باذن من قاضي محكمة الافلاس، شريطة ان تحدد مكانك بصورة مستمرة وتقدم ضمانات معينة لضمان عدم هروبك

جودة التشريعات

وأكد عضو مجلس الأمة د. عبدالكريم الكندري ان الكويت تعاني من مشكلة في صناعة وجودة التشريعات، الأمر الذي ينتج عنه خلل في جودة صناعة القرار، موضحاً ان القوانين القديمة دائماً ما تكون افضل من الحديثة.

وأشار الكندري الى قانون الافلاس الجديد تم اقراره في حالة برلمانية صعبة، خاصة ان الجلسة التي اقر فيها تم الاعلان في نهايتها عن وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد، الأمر الذي جعل القانون لم يأخذ حقه في المناقشات.

وبين الكندري ان القانون جاء ضمن حزمة من القوانين الاقتصادية التي تم تقديمها لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، الا انه جاء غير متوافق مع باقي القوانين، حيث لم يراعي خصوصية القانون الكويتي، مؤكداً انه ليس من الصحيح ان يتم اخذ قوانين من الخارج وتطبيقها في الكويت دون مراعاة طبيعة وخصوصية القانون الكويتي. وأضاف ان القانون الجديد يلغي بعض نصوص القوانين الأخرى، كما انه جاء لمصلحة طرف واحد وهو المدين (المفلس) الأمر الذي اخل بمبادئ العدالة، مؤكداً ضرورة دراسة القانون بشكل جيد ثم العمل على تطويره لمعالجة السلبيات التي قد يؤدي لها.

حرية المنافسة

وفي تعليق منه على قانون حماية المنافسة، اشار رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار ووزير التجارة السابق د.يوسف العلي ان القانون ناقش عدداً من الموضوعات المهمة والمتمثلة في التركز الاقتصادي والاندماجات، بالاضافة الى تحقيق حرية المنافسة وليس الأسعار، مؤكداً ان القانون المقدم لم يكن له علاقة بالأسعار.

وأشار الى انه لو تم تطبيق القانون بشكل صحيح ما ارتفعت الأسعار، مضيفاً ان الكويت بلد مستورد وبالتالي لو ارتفعت اسعار الشحن ينعكس ذلك على مستويات الأسعار.

مشروع القانون الذي تم اقتراحه كان جهة مستقلة وهو ما يتعارض مع التوجه الحكومي بعدم وجود جهة مستقلة. المشروع احدث نقلة نوعية في مجال التركز الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالنسب الخاصة بالتركز

وبين ان مجلس حماية المنافسة البريطانية مكون من 8 اقتصاديين وواحد قانوني. حيث ان معظم العمل اقتصادي في مجال حماية المنافسة. وبالتالي المسألة اقتصادية بحتة وتأثيراته تنعكس على جميع الجوانب الاقتصادية.

مرونة وموازنة

وبدوره، ناقش وزير العدل السابق والمحامي نواف الياسين اشكالية التشريعات القانونية في الكويت بأنها فاقدة للهوية الوطنية، مبيناً ان المرونة والموازنة بينها وبين العقوبات المفروضة في القانون كانت مهمة للنصوص الواردة في القانون.

وقال ان قانون حماية المنافسة ركز على اهمية المرونة في القانون وكذلك الضوابط والعقوبات من حيث المفاهيم بالاضافة الى التركيز على الجانب الاقتصادي باعتباره ركيزة رئيسة.

كما ان القانون ركز على الاستحواذ والاندماج وأثره على الاقتصاد، موضحاً ان هدف القانون حماية العلاقة العادلة بين التجار والمواطنين، وخلق كيانات جديدة لا تلحق ضرراً بالمنافسة او تؤثر على الشركات الوطنية.

وأشار الياسين الى ان هناك منظومة قانونية في الكويت لا تتوافق مع بعضها البعض. وهذا الأمر يمثل اشكالية. فليس هناك تناغم بين المنظومة التشريعية في الكويت والمنظومة الخليجية التي لا تتوافق في التشريعات الاقتصادية.

وبين ان الكويت لا تملك قانونا للتصدير والاستيراد والقانون الحالي قديم ولا يتناغم مع التطلعات الاقتصادية الحالية، مؤكداً اننا بحاجة الى وقت طويل لتطوير التشريعات.

خبرات متخصصة

بدورها، اشارت مديرة ادارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية بجهاز حماية المنافسة العنود الفهد قيمة العمليات افضل عن تحديد نسبة 35 بالمئة من التركز الاقتصادي وذلك بغض النظر عن تغيير الأسعار، لافتة ان الحصة السوقية كانت غامضة الي حد ما. ولفت انه تم توسيع تعريف الأشخاص المعنيين بجهاز حماية المنافسة لتشمل الشركات المهنية، مبينة ان اغلب الطلبات التي يتم تقديمها يتم منحها موافقة مشروطة. وبينت ان الجهاز يستهدف سهولة دخول شركات جديدة وزيادة الاستثمار. مع حماية المستهلك في البداية والنهاية وزيادة الاستثمارات وفتح مجالات التوظيف. وقالت ان العقوبات تكون بحدود 10 في المئة وليس الغاء الصفقة بالكامل مثل ما هو معمول به في دول اخرى، وهو الأمر الذي يحرص القانون على تطبيقه. ولفتت ان هناك تدريبا عاليا من قبل اجهزة منافسة عالمية ليكون جهاز المنافسة اكثر تقدماً، مع العمل على جلب خبرات اقتصادية متخصصة .

