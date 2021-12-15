مال وأعمال

قال الأستاذ المساعد في القانون التجاري بجامعة الكويت، وأحد المساهمين في وضع قانون الأفلاس الجديد د. محمد الوسمي، ان القانون الجديد اضاف عدة حلول للمتعثر او المفلس بخلاف القانون السابق، مؤكداً ان اهم هذه الحلول هو اتاحة الفرصة للمتعثر لتسوية التزاماته، او امكانية اعادة الهيكلة مع الجهات الدائنة. وأوضح الوسمي ان القانون رتّب حلول الاعسار على النحو التالي: التسوية الوقائية، واعادة الهيكلة، وشهر الافلاس، لاسيما ان الفلسفة التشريعية للمشروع هي جعل شهر الافلاس الحل الأخير الذي يلجأ اليه المدين، بعد ان تفشل التسوية الوقائية واعادة الهيكلة. وأضاف الوسمي ان القانون الجديد فرق بين المفلس بالتدليس او المفلس بالتقصير، او المفلس نتيجة الظروف والأوضاع التي ليس له دخل فيها.

