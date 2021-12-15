مال وأعمال

أوضح المحامي يوسف الحربش ان تعريفات قانون حماية المنافسة بحاجة الى قانون، مبيناً ان التشريعات القانونية في الكويت تحتوي على مواد كثيرة جداً والعالم بدأ يتجه الى الحوكمة التي تمنع المزاجية وتحقيق الانضباط، وبين ان نصوص المواد الموجودة في التشريعات الاقتصادية تنطوي على استخدام مواد من تشريعات دول اخرى ويترتب عليه ان يكون هذا القانون غير منضبط تشريعيا وهو الأمر الذي يعاني منه بعض النصوص.

وتساءل الحربش: هل سينطبق النص القانوني على الشركات المهنية، فالقانون ينطبق على اشخاص طبيعية او اعتبارية ولا نعلم عما اذا كان القانون سيطبق على كيانات عالمية خارجية او شركات مهنية؟!.

