مال وأعمال

كرمت شركة مجموعة المطوع والقاضي التجارية الموزع المعتمد لسيارات GAC Motor، بيت التمويل الكويتي «بيتك» في اطار التعاون الكبير بين الجانبين، وتقديراً لجهود «بيتك» وروح المبادرة والتعاون خاصة في متابعة عقود بيع وتأجير السيارات لعملاء «بيتك»، حيث تولي شركة مجموعة المطوع والقاضي التجارية للسيارات الكثير من الاهتمام والرعاية التي يقابلها اهتمام كبير من «بيتك» بشرائح عملائه المختلفة.

وقال المدير التنفيذي للسيارات والمعدات فى «بيتك» عاهد مبارك العيسى فى تصريح خلال الحفل ان تزايد ثقة العملاء في «بيتك» والخدمات المميزة التي يقدمها ضمن محتوى متكامل من المزايا جعل «بيتك» يحتل مكانة متقدمة في سوق تمويل بيع وتأجير السيارات على مستوى الكويت، مشددا على متانة وقوة العلاقات بين «بيتك» ومورديه من وكلاء السيارات في السوق المحلي، ضمن منظومة التعاون التي يحرص على تنميتها مع كل شرائح السوق، مستهدفا تحقيق استراتيجيته لدعم التاجر الوطني والمنتج المحلي، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وخدمة عملائه، حيث يواصل «بيتك» تأكيد دوره كأحد صناع السوق بالمحافظة على حصته السوقية من جانب ودعم أعمال وأنشطة التجار وتقديم خدمات تناسب تطلعاتهم للتوسع والنمو. وأضاف العيسى ان «بيتك» يوفر الفرصة لعملائه لاقتناء عدد كبير من السيارات من أنواع مختلفة سواء بالشراء اوبالتأجير، وهى من التنوع والجودة بحيث تلبي احتياجات العملاء على تنوع مطالبهم، حيث يحتفظ «بيتك» بعلاقات تعاون وتواصل مع معظم وكلاء السيارات، يعززها بتنظيم مهرجانات تسويقية وفعاليات تسهم بشكل ايجابي في تحريك المبيعات وخدمة السوق بشكل عام. واشار الى ان «بيتك» قد طورمعرضه للسيارات بالشويخ من حيث التصميم والتنظيم الداخلي، بحيث أصبح يضاهي اكبر واعرق المعارض العالمية، وكذلك تمت اضافة خدمات جديدة تناسب طبيعة المعرض مثل خدمات التأمين على السيارات المباعة وخدمات المرور وخدمة تحويل المديونية وخدمات خاصة للسيدات، وغيرها من الخدمات ذات الصلة. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذى لمجموعة القاضي والمطوع - عمر سليمان القاضي، إن المجموعة تشعر بالفخر والاعتزاز لتزايد وتيرة التعاون المستمر بينها وبين «بيتك» على مدار سنوات عبر فيها الجانبان عن حرصهما العميق على خدمة عملائهما، ودعم قدرات السوق واضافة مزايا جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمانها، مشيرا الى أن «بيتك» صانع سوق رئيس في مجال السيارات والخدمات والمنتجات الأخرى المرتبطة بها ولا يمكن تجاهله كما أن دوره مؤثر وحيوي وفاعل في مختلف المجالات ولا يبخل بالتعاون وتسهيل العديد من الأمور المهمة في مجال العمل ما يؤكد حرصه المطلق على دعم التاجر الوطني والارتقاء بمستوى الخدمات في السوق بشكل عام. كما جرى خلال الحفل بحث التعاون المشترك بين «بيتك» ومجموعة المطوع والقاضي للسيارات، ومناقشة أفضل فرص النجاح المشتركة والاطلاع والاستفادة من خبرة «بيتك» في مجال تمويل بيع وتأجير السيارات.

