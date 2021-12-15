وطن النهار

كشف مصدر مطلع عن عدم جهوزية مجرور صرف مياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية بعد ان تم الكشف عليه إذ تبين انه غير جدير باستيعاب مياه الامطار ما ينذر بكارثة جديدة في حال هطول المطر في المدينة.

واضاف المصدر لـ (النهار) ان فحوصات أجريت على سلامة مجرور صرف مياه الامطار بالمدينة وتبين وجود أتربة وانسدادات يبلغ ارتفاعها حوالي متر وعليه فانها لن تكون قادرة على استيعاب اي كميات امطار متوقعة.

ولفت المصدر ايضا الى ان مشكلة تجمع مياه الصرف المعالجة ومياه الأمطار التي لطالما أرّقت بال قاطني المدينة الجديدة مازالت تلقي بظلالها بعد ان تبين وجود نسبة من الكبريت في تجمع المياه الراكدة المعالجة في المدينة.

