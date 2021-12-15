وطن النهار

وقعت الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية عقد مشروع تطوير نظام ادارة جودة الهواء لدعم متخذي القرار في البلاد لرصد ومراقبة جودة الهواء وتحديد مصادر ملوثات الهواء وتطوير الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا الشأن وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وقال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح في تصريح صحافي أمس الثلاثاء عقب التوقيع إن الهيئة تعتمد بشكل رئيس على الدراسات والأبحاث العلمية لحماية البيئة ومعالجة المشكلات ويأتي معهد الابحاث على رأس المؤسسات التي تنجز معها الهيئة مشاريع في هذا الاتجاه.

وأضاف الشيخ عبدالله الصباح أنه سبق للجانبين انجاز العديد من المشاريع والدراسات البحثية التي قدمت نتائجها حلولا للقضايا البيئية، مبينا أن هذا النهج يسهم أيضا في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ويحقق التكامل بينها بما يخدم التنمية المستدامة في الدولة.

وأوضح أن لدى الهيئة قسما يختص برصد جودة الهواء الخارجي وكذلك شبكة وطنية لهذا الغرض وأن الهيئة تسعى بشكل متصل لتطوير معايير الرصد وخطط وبرامج المراقبة.

وأشار الى أن العقد الموقع مع المعهد سيسهم أيضا في دعم هذه الجهود وستساعد نتائجه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المقررة من الأمم المتحدة التي ينبغي الوصول إليها بحلول العام 2030. وذكر أن تلك الاهداف هي الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة والتاسع المعني بالرفاه والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والهدف الحادي عشر الخاص بمدن ومجتمعات محلية مستدامة أما الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.

وفيما يخص قيمة العقد أفاد بأنها تبلغ قرابة 3 ملايين دينار كويتي (نحو 10 ملايين دولار أميركي) مبينا أنه سيركز على المدن الصناعية والمناطق النفطية وكذلك المحافظة على جودة الهواء في المناطق السكنية. من جهتها قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة سميرة الكندري في تصريح مماثل إن هذا المشروع من المشاريع المهمة لتطبيق خطة التنمية التي تصب في خانة تنفيذ مواد القانون البيئي الخاصة بالمحافظة على جودة الهواء. وأضافت الكندري أن أهم ما يميز المشروع انه سينفذ عبر التعاقد مع مؤسسات علمية عالمية مثل جامعة (هارفرد) والبيوت الاستشارية العالمية وسيقوم بحساب اهم مصادر تلوث الهواء وتحديد موقعها وتحسين منظومة قياس جودة الهواء. من جانبه قال القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي في تصريح مماثل إن هذا العقد يسهم في تحسين اداة الشبكة الوطنية للرصد التي تديرها الهيئة وتحديد الملوثات التي يجب رصدها مع تطوير قاعدة بيانات جغرافية موحدة ودراسة تأثير تلوث الهواء على صحة الإنسان.

