وطن النهار

اصدرت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون تقنية المعلومات، وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة د. رنا الفارس، قرارا بتخفيض تأمين رسوم المخيمات الربيعية من 300 دينار إلى 100 دينار لكل مساحة تبلغ 1000 متر مربع، تسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع، و50 ديناراً رسم الترخيص مقابل الخدمات العامة التي تقدّم لروّاد البر كما كان معمولاً به في السابق. وبالتالي تعتبر قراراً نافذ التطبيق، خصوصاً أن المجلس البلدي وافق عليها في جلساته الرئيسة، بناءً على اقتراح العضو أحمد هديان الذي يسهم في التسهيل على مرتادي المخيمات وعدم تكليفهم مبالغ إضافية من أجل الاستمتاع بموسم التخييم.

