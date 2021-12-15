وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثامنة من الضاحية التاسعة في القسائم الحكومية مدينة «جنوب صباح الأحمد» والتي تشتمل على (115) قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 21/10/2013.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي يومي الخميس والأحد 16/ 12/ 2021 و19/ 12/ 2021، على أن تجرى القرعة يوم الأربعاء 22/ 12/2021.

ونوهت السكنية إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم الى الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في التاسعة صباح يومي الاثنين، والثلاثاء الموافق 20-21/12/ 2021 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

