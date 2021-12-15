وطن النهار

استضافت السفيرة الأميركية لدى الكويت الينا ل. رومانوسكي مساء اول من امس الاثنين عددا من الدبلوماسيين والكويتيين في حفل استقبال اقامته في منزلها بعنوان: «الفن في السفارات».

وكان من بين الضيوف مجموعة من السفراء والمسؤولين الحكوميين والفنانين التشكيليين. كما استقبلت السفيرة رومانوسكي الشيخة هنوف الصباح، حرم وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر.

وقالت السفيرة: «يسعدني الليلة ان اشارككم 17 عملاً فنياً مختلطاً للوسائط المتعددة لفنانات اميركيات من خلفيات وأصول مختلفة، فمنهم مهاجرات وأميركيات اصليات وعدد من الفنانات الناشئة والمعروفة. مسترسلة ان الأعمال التي ستشاهدونها الليلة جاءت الى الكويت من صالات العرض المختلفة في جميع انحاء الولايات المتحدة وذلك من خلال برنامج «الفن في السفارات» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ومن خلال هذا البرنامج، اتيحت لي الفرصة لاختيار هذه الأعمال الفنية لفنانات اميركيات وعرضها في مقر اقامتي هنا في الكويت».

واشادت السفيرة رومانوسكي بالأعمال الفنية لزهراء مروان، الفنانة الأميركية المولودة في الكويت والتي حضرت الاستقبال والدتها وشقيقها، واصفة اياها بأنها «شرف كبير» لعرض عمل فنانة لها جذور في الكويت.

وأضافت السفيرة: «خلال الفترة التي قضيتها في البلاد، تشرفت بلقاء العديد من الفنانات الكويتيات الموهوبات اللاتي يعملن في العديد من الوسائط الفنية، ولقد استمتعت بزيارة الكثير من المتاحف المحلية والغنية تاريخياً في الكويت بما في ذلك بيت السدو، وبيت العثمان، ومتحف طارق رجب، ومتحف القرين وغيرها، مؤكدة ان السفارة الأميركية على اتم الاستعداد لدعم المبدعين والفنانين في الكويت».

وأمضى الضيوف بقية الأمسية في معاينة الأعمال الفنية للوسائط المختلطة للفنانات.

ومن خلال برنامج «الفن في السفارات» قامت وزارة الخارجية الأميركية بتركيب اكثر من 70 مجموعة فنية دائمة في اكثر من 200 منشأة دبلوماسية في 189 دولة.

