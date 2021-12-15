وطن النهار

أقامت دار الآثار الاسلامية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب معرض «الفن الاسلامي من متحف بارجيلو بفلورنسا الى الكويت» في المركز الأمريكاني الثقافي بمناسبة الذكرى الـ60 على العلاقات الكويتية الايطالية.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب كامل العبدالجليل في كلمة له خلال الافتتاح امس ان المعرض يقدم مجموعة فنية منتقاة بدقة وبتعاون كويتي ايطالي وباشراف البروفيسور الايطالي جيوفاني كيوراتولا حيث تعكس المعروضات الثروة الفنية الحقيقية للفن الاسلامي والتي تعود الى العصور الذهبية والمتميزة بدقتها الفنية وبراعة هندستها وحذاقة صناعها وعبق تاريخها.

وأضاف العبدالجليل ان مجموعة مقتنيات الفن الاسلامي القيمة في متحف «بارجيلو» تعتبر شهادة على العلاقات القديمة بين ايطاليا والعالم العربي موضحا ان المعرض يعزز ويدفع بالجهود المتنامية للتطور والتوسع في العلاقات الثقافية والفنية والتراثية الوطيدة بين البلدين الصديقين.

وأعرب عن سعادته بتواجد الخبراء والمتخصصين في علم الآثار وذوي الفهم العلمي في اصول ومصادر المقتنيات الثمينة من كنوز الفنون الاسلامية التي تحوي صفحات منيرة من تاريخ النهضة والحضارة الاسلامية في عصورها المبكرة المزدهرة.

من جانبه قال سفير ايطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي في كلمة مماثلة ان فكرة الاحتفال بستينية العلاقات الكويتية - الايطالية من خلال تهيئة فرصة للتحاور على غرار الحوار بين المتحف الوطني «بارجيلو» ومجموعة الصباح انبثقت من محادثتين منذ ابريل الماضي.

واضاف ان المحادثتين كانتا مع الشيخة حصة صباح السالم ومع البروفيسور جوفاني كوراترلا وهو من كبار الخبراء في الفن الاسلامي على النطاق العالمي.

واوضح ان ذلك اثمر «بالاحتفال على هذا النحو بعالم كبار جامعي التحف من الماضي والحاضر الذين لا يمكن التغاضي ابدا عن دورهم لأن نشاطهم يعد جوهريا بلا منازع».

واثنى على «الدور المركزي والحيوي» الذي قامت به الشيخة حصة الصباح والبروفيسور جوفاني كوراترل اضافة الى جهود الذين شاركوا واسهموا «في هذا الانجاز».

يذكر ان المعرض يقام تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبالتعاون مع سفارة الجمهورية الايطالية في الكويت ويستمر حتى 14 يناير المقبل.

